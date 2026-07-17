退休門檻可能比想像中低！「4%法則」算：屆時無房貸…月領6萬也許準備1200萬就夠

再想想，你想達到什麼財務目標。

這個目標不是一個看起來很舒服，或說起來很響亮的數字，而是你實實在在需要的程度。

你可以用你現在的支出水準來推算，尤其是很多人現在身上都有背著房貸，其實光是貸款那每月3、4萬省下來，就已經足以讓大多數人滿足了。

舉例來說，有個人40歲，一個月房貸3萬，貸款還有25年，生活費一個月3萬，每個月目前的開銷就是6萬起跳。

既然現在只花3萬元就可以養活一家大小，那退休以後房貸省下來，一個月有6萬應該是相當令人滿意的生活了吧。

從這個數字往回推算，假設你預期未來月退可以達到每月2萬，也就是剩下每月4萬、一年48萬需要自行準備。

48萬除以「4%法則」，你其實只需要準備1200萬就已經足夠了，是不是比你想的還要低很多呢？

你覺得6萬太少？但如果你本來因為背了房貸，每個月只花3萬元，那你怎麼會覺得6萬不夠呢，肯定是充裕到不行吧。

你說還沒考慮通膨？你可以在下面假設報酬率時調整，但我認為根本沒有必要。

我們不用什麼特別的計算，用現在的物價來感覺就知道一個月6萬或8萬才足夠，這是基於我們的生活經驗，通膨調整後的物價水準就不是我們的經驗，而是數學了。

不只物價，花費水準也不一樣，例如你還有25年退休，目前小孩才5歲正在上幼稚園很花錢，25年後他都在工作賺錢了，你在他身上的花費早就沒有了，也許那時你的需求也會降低。

25年2%的通膨可以讓1200萬變成1900萬，但也可能讓你的消費水準增加或減少，加上你投資的標的在這20年間也會有表現好壞的差別，變數實在太多了，建議等到中途，大約10或15年後再來重新檢討即可。

用8%的投報來假設，25年間要存到1200萬大約要月存13,000元，你可以把通膨考慮進來，用6%投報來計算則是18,000元。

5,000元的差距不能說不多，但其實你未來也可能會加薪，開銷也會改變，這些數字都只是讓你放在心裡去參考。

假設小孩上了小學，有很多才藝想要上時，計算一下每個月可以剩多少錢，發現扣除退休已經所剩無幾了，據此考慮放棄才藝或增加收入。

如果這是無法放棄的開銷，你也可以選擇繼續上課，也許慢慢在本業往上爬之類的。

總之，這個數字本來就是一個座標，你無法預料在生活中、未來裡會發生什麼事，就像在大海航行的船只能用參考指北針來調整方向。

用這篇文章講的方式來思考，可能也會發現你的數字比起心裡想的財務自由門檻低得多吧，如果你年紀還不大，那這就是你最需要的，也許你早就很接近這個目標了。

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