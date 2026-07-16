半年暴肥10公斤、血壓飆150！醫生揭失眠恐怖代價、1招自救

輕度失眠 少鹽、少糖、多運動

睡眠好，可以讓人變美。這是因為人透過睡眠休養生息的時候，可以化生氣血，氣血充足了，會反映在面容上，顯得人精神狀態很好。而失眠給身體帶來的危害，遠不止黑眼圈那麼簡單。

有位不到30歲的年輕女性患者說她因為最近常上夜班，睡眠時間不規律，上完夜班、吃完宵夜，差不多已經半夜2、3點，本來感覺挺累，但就是難以入睡，好不容易睡著了，天也快亮了，結果一天也就睡4、5個小時，搞得自己精神狀態非常差。

沒精神也就罷了，最近體重還直線上升，半年重快10公斤。

還有一位四十來歲的患者，她說自己體檢時發現血壓變高，達到150毫米汞柱，低壓也超過90毫米汞柱。

醫生隨口問她最近睡眠怎麼樣，她說，睡不著，事情也很多，不是家裡就是工作的事。

失眠會引發高血壓，是因為失眠導致氣血虧，氣血一虧，人就容易老。老不只表現在表面，血管也會過早出現粥狀硬化，高血壓就是血管病變引起的；而長期高血壓還會引起高血壓性腎病、腦病變、心臟病等，可見高血壓對身體的危害有多大。

還有患者說，最近去看了心理醫生，心理醫生說自己患了焦慮症，原因也是失眠引起的。

醫生要她先調治好失眠，因為心理問題只是一方面，主要原因還是失眠。

以上案例中變胖、高血壓、心理疾病等，都是失眠引起的。再深入挖掘失眠的影響，結果更可怕，不論什麼年齡，睡不好，長時間讓自己處於緊張狀態，內分泌紊亂，免疫力下降；免疫力下降以後，你就會被劃為弱勢群體，哪波流感來了，都會傳染給你。

除此之外，像結核病、女性的HPV陽性、帶狀皰疹等，這些細菌和病毒也會乘虛而入，這裡面無論染上哪一種病，人都會無法招架。

睡好覺不難 少鹽、少糖、多運動

了解失眠對身體的危害性，我們就應該早點去調理。早期的調理用中成藥效果很好，不要等嚴重失眠，再去吃唑匹可隆之類的鎮靜劑（按：唑匹可隆是一種短期治療失眠的藥物，但是非常容易導致成癮）。

中成藥調治失眠很多都是非處方藥，不含鎮靜劑成分，像百樂眠、烏靈膠囊、棗仁安神片，一般都是14天為一個療程，按說明書服用即可。

這些藥的成分，大都含有寧心安神的酸棗仁、柏子仁、百合等，藥性緩，多是溫性。在吃這些藥時，不能吃辣，忌酒、菸，少吃一些油膩的食物。

另外要告訴大家的是，如果在服藥期出現舌頭發麻、身上起皮疹、嘔吐或腹瀉，頭暈乏力等症狀，必須停藥，這是極少數過敏體質人引起的反應。

當然，因為這幾種中成藥都是非處方藥，出現這種情況的機率就像中樂透一樣低。

調理失眠用藥是一個方面，自我的調理也是關鍵。

當你因加班而打亂生理時鐘時，你可以運動緩解一天的緊張情緒，比如打球、游泳、騎車等，只要是自己喜歡的，哪項運動都可以，每次堅持1至2個小時。

這會先改善你的精神狀況，而透過運動也可以促進食慾、改善胃口。

運動後講究一點，吃些鹹水魚、雞蛋、青菜等蛋白質豐富的食物；少吃鹽，多喝水，不吃含糖量高的高熱量麵食類食物。這樣每週堅持5天，就能塑造一個不一樣的自己。

不可輕視的急性呼吸窘迫症候群

如果失眠並伴有成人急性呼吸窘迫症候群，就得高度重視。

很多人可能沒聽說過這個病名，但一說這種症狀——晚上睡覺時，不自覺的出現呼吸困難，有氣上不來的感覺，皮膚嘴脣發紫，引起嚴重缺氧等，很多人馬上就明白了。

遇到這種情況，除家裡自備一些速效救心丸之類的急救藥品之外，不要大意，也不要擅自調治。

有很多人說缺氧，想辦法吸氧就好，於是家裡買來氧氣瓶，自己吸氧。可是吸氧過多會引起氧中毒（按：吸入高濃度高壓氧氣的不良反應，症狀包括迷失方向、呼吸困難、視力改變等），所以，出現以上這種症狀時，一定要去醫院診治，結合血氣分析和肺片，排除病因，及早正確調治。

失眠後體虛 可服藥用維生素

有病人說：「我失眠後感覺虛，可以吃營養品和保健品嗎？」

可以，但也有更好的辦法。我建議他服用維生素片，營養品貴，但藥用的維生素片非常便宜，而且效果會更好。

我認為這不是有沒有錢的問題，作為醫生，我只關注效果，曾經有患者患有嚴重的維生素缺乏症，口腔潰瘍反覆不癒，吃了半年的保健品都沒用，後來吃兩、三瓶維生素B2、維生素C之類的藥片，病就好了。

記住，保健品不能替代藥品，尤其在治病時，更不能替代藥品。