5大招防堵不孝子！蘇家宏律師傳授「剝奪繼承權」心法：證據寫進遺囑最安心
面對不孝子女，為人父母該如何合法剝奪其繼承權？恩典法律事務所主持律師蘇家宏在影音內容中，親自傳授了以下五大關鍵重點，教導民眾如何透過法律手段，保護自己的財產不落入不孝子之手。
蘇家宏律師指出：
首要步驟是將不孝子女的「重大不孝行徑」具體且清楚地記錄下來，並在字裡行間明確表達「不要讓其繼承財產」的意願。
其次，法律上必須存有「重大侮辱或虐待」的具體事實，否則難以單憑主觀感受認定為不孝。
第三，由於法官審理時極度看重證人證詞與物證，因此平時務必收集好錄音、錄影、簡訊、甚至是申請過的家暴保護令等公文書作為佐證。
此外，蘇家宏律師強調，若要徹底執行剝奪繼承權，最重要的一步是「把遺囑寫清楚」，並且在遺囑中指定一位信賴的「遺囑執行人」。
如此一來，未來在辦理繳稅、財產過戶等手續時，由遺囑執行人直接辦理即可，完全不需要不孝子女配合蓋章。
如果手邊實在缺乏一刀斃命的重大侮辱證據，至少也要寫下遺囑，雖然此時對方仍可主張基本的「特留份」，無法做到百分之百剝奪，但至少能最大程度地限縮其繼承比例，適當捍衛財產分配的自主權。
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