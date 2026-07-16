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遺囑寫在手機裡分財產無效？劉韋廷律師拆解：沒自書親簽恐成「遺願」

聯合新聞網／ 綜合報導
劉韋廷律師指出大S在手機留下的分配想法僅屬無法律效力的「遺願」，若未依民法法定方式訂立正式遺囑，容易在離世後造成親屬間的糾紛。示意圖／Ingimage
劉韋廷律師指出大S在手機留下的分配想法僅屬無法律效力的「遺願」，若未依民法法定方式訂立正式遺囑，容易在離世後造成親屬間的糾紛。示意圖／Ingimage

近日媒體報導藝人大S生前疑似在手機備忘錄留下財產分配想法，希望將財產分給丈夫具俊曄、兩個孩子以及大姐的小孩。

執業律師劉韋廷對此指出，這份隨手記錄的文字在法律上只能算「遺願」，完全不具備法定遺囑效力，若沒依法定格式立遺囑，反而容易在離世後為家族留下紛爭。

劉韋廷律師解釋，大S將財產分配想法寫在手機裡，並未依照我國民法規定的五種法定方式（自書、公證、密封、代筆、口授）來立遺囑。

以最常見的自書遺囑來說，必須由立遺囑人親自手寫全文、記明年月日並親筆簽名，手機打字的備忘錄因不符法定要件，在法律上是沒有任何強制約束力的。

劉韋廷律師提醒，在沒有合法遺囑的情況下，遺產分配必須依法回歸民法的「應繼分」規定。

此時大姐的小孩在法律上完全沒有繼承權，若他們得知大S生前有分產意願，最後卻因法律限制什麼都拿不到，難免會產生不甘與埋怨；原本出於關愛的手機遺願，反而容易讓晚輩心中產生疙瘩、爆發衝突。

他強烈建議，若想依照自身意志分配財產，務必依法立下正式遺囑，才是保護家人最安全的做法。

◎感謝 劉韋廷 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

具俊曄 大S 遺囑

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