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遺囑寫LINE記事本有用嗎？律師急喊卡：用電腦打字完全沒有法律效力
許多民眾為了預立遺囑，會選擇將內容打在電腦並儲存成Word檔，甚至每週透過社群軟體LINE的記事本功能傳送給家人。
對此，蘇家宏律師在影音內容中嚴正示警，這種做法「絕對是不可以的」。他解釋，雖然將自己的想法與感情記錄下來是非常棒的事，但以電腦打字或LINE傳送的文字，在法律上是完全沒有法律效力。
蘇家宏律師建議，若民眾已經用LINE或Word打好草稿，不需將其刪除，而是應該立刻準備「一張紙與一支筆」，將原本的內容從頭到尾親自手抄一遍。
他特別提醒，手寫遺囑必須由立遺囑人親筆書寫，且一定要記得親自簽名並寫明具體日期，確保從頭到尾都是自己親手完成，最後還可以透過錄影的方式，錄下自己聲明「這份遺囑是我寫的」的畫面。
蘇家宏律師說明，起心動念時利用LINE或Word打字，代表的是最剛開始的想法與感情；而在親自提筆書寫的過程中，民眾通常還能做出適當的調整，並在書寫時注意那些文字的使用。
最後再將書寫過程與聲明錄影記錄下來，就能確保這份遺囑兼具法律效力與感情，讓財產能確實照著當事人的想法進行分配，家人也能從中感受到滿滿的愛。
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