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情侶存結婚第1桶金共同開戶卻大吵 女嫌男投資ETF沒上進心：永遠買不起房

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶為存結婚基金而共同開戶，不料卻因投資理財觀念迥異而吵架。 示意圖／ingimage
情侶為存結婚基金而共同開戶，不料卻因投資理財觀念迥異而吵架。 示意圖／ingimage

即將走入婚姻的情侶，一旦遇到投資理財的價值觀不同，可能也會釀成感情破劣。一名男網友近日表示後悔與女友共同開戶，她認為年輕就應該要嘗試買高風險的股票，但男方覺得剛出社會保守點，用ETF配定額定存慢慢來就好，畢竟也沒有什麼本錢可以虧，結果卻被女生罵沒上進心，野心太小永遠買不起房子。

原po在Dcard表示自己剛畢業2年，工作終於上軌道，和另一半有結婚打算，於是提議一起投資，除了可逼自己理財，還能存下結婚用的第一桶金。兩人剛開始還會互相討論股票、看盤、分享心得，但後來開始感覺到分歧，原來雙方對錢的看法超級不一樣，後來女方也跑去開了自己的帳戶。

原po感嘆，兩人是第一次為了錢激烈爭吵，明明是一起開戶，一起規畫未來，「怎麼才幾天就變成互相指責彼此的起點？」原po發現，情侶不是不可以一起理財，而是要先把彼此對錢的價值觀講清楚，除了定存可以一起外，其他投資理財還是分開，偶爾一起討論想法就好，不然真的只會從存錢變吵架而已。

貼文底下有許多網友指女方講話太過分，「超雷的伴侶，講話態度就判斷得出這個不能留」、「上進心是這樣用的嗎」、「這種講話方式就是直接丟掉了不用理財」、「這種講話方式，如果是我不會跟她結婚」、「自己玩自己的比較好，情侶不要牽扯到錢」、「女友頻繁進出，是有比華爾街的專業經理人厲害？」

此外，還有人表示，投資不是誰的看法就是對的，而是誰有能力在股票市場賺到錢，既然雙方的目標是存結婚第一桶金，那各自努力也沒關係。「一人拿3萬比賽，輸的以後都聽贏的」、「我跟我老公結婚前到現在都是各自用自己的帳戶購買股票，婚後有辦一個共同帳戶來用平常共同開銷」。

事實上，對於新鮮人該如何投資理財，磊山保經臻新特許營運處業務副總宋孟蓁分析，新鮮人除了薪資有限與學貸壓力，還常因短期消費習慣與金融知識落差而陷入困境，「第一桶金的累積關鍵，不在金額，而在於能否及早開始並持之以恆」，其他網友也建議「現在盤中零股買賣方便，不必等到本金很大」。

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