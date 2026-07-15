剛過55歲生日就離世！專家揭「失眠背後致命隱患」：思慮過度最傷心脾

失眠多夢 複合維生素有奇效

對長期失眠的人來說，有好的睡眠是一件特別奢侈的事。

俗語說得好：「吃十服藥，不如獨宿一夜，不覓仙方覓睡方。」這句話的字面意思，就是人一旦生病，吃十服藥，也不如自己安安靜靜的休息一晚上，所以我們不尋找當神仙的方術，只尋求能得到安睡的方法。

我有一位朋友，他三十多歲時酗酒、愛吃肉、不講究生活。現在五十多歲了，他開始注重養生，戒掉菸酒，也不再吃麻辣火鍋、油炸食物以及醃製的鹹菜、肥肉之類的食品，足夠講究飲食。

但唯一困擾他的就是失眠，他每天晚上只能睡約4個小時，有時甚至睡不到4個小時。

一開始醫生讓他吃唑匹可隆之類的鎮靜劑，他覺得西藥的副作用大，又擔心會產生依賴，吃了幾次就不敢再吃。

我很了解這個朋友，他平時的壓力很大，因為家族的事情，還有權力和金錢，他需要更多的思考和算計，來鞏固自己在家族企業中的地位。

他活得很累，就在不久前，剛過完55歲生日，就撒手離世。

有人一定會問，睡眠不好有這麼大的危害嗎？是的，而且睡眠不好的危害遠遠超出我們的想像。

人思慮過度會勞傷心脾，會心悸、心慌、失眠，會肝氣不疏，久之也會肝氣鬱結。肝氣鬱結，如果再加上酗酒，真的就離死不遠了。

我認識一位患者，年輕時酗酒，從酒精性脂肪肝到中度脂肪肝，再到肝囊腫，等他不得不完全戒酒，到去世也就兩年多的時間，最終還是被肝硬化腹水奪去生命。

我們往往在失敗中吸取教訓，但人的生命只有一次，如果一開始他能戒酒，那麼命運就會被改寫。沒有戒不掉的酒，只看你有沒有這個毅力。

要知道，五十來歲照樣可以運動健身。

那位患者身高170公分，體重92.5公斤，如果他在戒酒時，能同時改變自己以前的生活習慣，常做運動，戒掉含糖和澱粉高的食品，像健身運動員一樣，運動後只吃一些蛋白、胡蘿蔔、番茄、青菜，或適當吃些牛肉和海魚之類的食物，少鹽、少酒、不吃油炸食品。

堅持半年，他的體重每個月至少減5公斤，不用多減，按照他的身高，他的體重只要減到70公斤左右就可以，那麼他的酒精性脂肪肝、脂肪肝都會消失，甚至是肝囊腫，也會明顯減小或消失。

調理睡眠，要先調整好自己的心態，世界上比自己有錢的人太多了，為什麼有些人能做到不爭？這就是心態的問題。

人的生活品質不是以錢的多少決定的，而在於將身心投注於健康中，享受現在的美好生活才是大智。

當初他說自己有失眠困擾，問我有什麼好方法可以調理。我告訴他如果每天晚上睡不著，可以躺在床上閉上眼睛數數，要用意念去想1、2、3......一直到70，如果能堅持數到70，他就能徹底放下很多事情，而安然入睡。

後來他說，別說數70，每次只數到30、40就不行了，這些數字會被一堆這樣那樣的瑣事沖走。

這個方法在他的身上毫無作用，是因為他的內心完全靜不下來，沒能放鬆。有失眠的朋友可以試試數到70，這是個非常好的催眠方法。

現今有很多這樣的病人，醫得好病，醫不好心。

這些人的病根來自各種欲望，這種說法似乎超出了保健調病的範疇，我不是心理醫生，這個問題也非一、兩句話能說得清楚，但我的確見過很多這樣的患者。

人到一定年齡就應該回歸家庭，多出去走走，多享受一下現有的生活，透過自律、健身的方法，讓年輕時透支的身體找回健康。

人氣血虧時，沒有健康的體魄和氣血支撐，做事就有心無力。

中醫分得更細，比如心氣虛，出現心慌、氣短、乏累等症狀，可以吃天王補心丹和柏子養心丸等藥，先調理自己的心氣虛。

如果腰痠，腿沉，並且尺脈沉細，這些是腎虛的症狀，可以適當吃六味地黃丸， 調理腎虛。

心虛和腎虛日久必定互損，形成心腎不交症。心腎不交就會失眠、多夢，甚至是噩夢不斷，一覺睡醒非常乏累。

這種情況可以專吃天王補心丹，這個藥專治心腎不交引起的失眠多夢等症。

失眠屬於神經系統疾病，所以有必要調理神經，而調理神經最好的東西就是維生素。

很多天然的維生素其實就存在於食物中，日本人為什麼長壽？就是因為日本人每天至少要吃三十多種食材，具體吃什麼我們不去深究，就說照這個量吃下去，身體一定不會缺什麼維生素、微量元素之類的東西。 （本文摘自大是文化出版《女人的病，99%是「氣」造成的：女人都能學會的凍齡易瘦法：簡養。那些困擾妳一生的氣血問題，30年臨床中醫教妳這樣調。》，作者：李軍紅）

很多現代人習慣中午吃一碗麵，上一天班，太累了，晚上叫個外賣，匆忙吃一口倒在床上就睡。

試想，這樣的飲食和生活習慣，怎麼可能讓人健康長壽，又怎麼能不生病？

該怎麼辦？可以用維生素調節神經的方法，來調理自己的失眠症。

如果平時較難攝取到這麼多種類的食品，也可以吃維生素類藥來補充體內缺乏的維生素，可以吃複合維生素片、善存、金施爾康等補充維生素的藥品。

大家在購買時，一定要注意後面兩個字：「藥品」，這個藥品跟市場上的那些保健食品有著本質上的區別，要看清上面的說明再吃。