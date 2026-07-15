爽領242億卻落網中樂透得主慘痛下場曝 專家揭「輕鬆錢」的恐怖詛咒

不要借錢給別人 也不要向別人借錢

「越是親密的人越不應該有金錢往來。」相信大家應該都聽過這句話吧？不要借出去，也不要向他人借。

令人驚訝的是在西元1600年左右，莎士比亞已經在他的名作《哈姆雷特》（Hamlet）中說過這句話。

「不要把錢借給別人，借出去會使你人財兩空；也不要向別人借錢，借進來會使你忘了勤儉。最重要的是忠於自我！」──《哈姆雷特》

若是提到《哈姆雷特》的名臺詞，大家可能都會選「生存還是毀滅，這是一個值得思考的問題。」（To be, or not to be, that is the question.），但我卻會選「不要借錢給別人，也不要向別人借錢」（Neither a borrower nor a lender be）這句，因為借錢不僅會失去錢、失去朋友，還會失去勤儉的心。

金錢是微妙的存在。借來的10萬韓元與賺得的10萬韓元雖然表面上金額相當，卻因為態度不同，性質就完全不同。

借來的錢會很輕易花出去，但是自己賺的錢則會慎重使用。所以說，自己辛苦存下本金來投資，與利用借款投資，獲得的結果截然不同。

我不是要勸大家不要貸款，而是想讓大家意識到下定決心的重要性。

金錢具有微妙的性格。好的錢、開心的錢、乾淨的錢，還有壞的錢、悲傷的錢與骯髒的錢。我們應該要清楚自己想賺什麼樣的錢。

俄國文學家列夫．托爾斯泰（Leo Tolstoy）於1800年發表的短篇小說〈一個人需要多少土地？〉中描寫農夫帕霍姆（Pahom）為了獲得更多的財產最終死亡的故事。

帕霍姆剛開始因得到小小的土地而開心，最後隨著野心不斷膨脹，想得到更多的地，以至於走的太遠無法趕回來，最終筋疲力竭而死。托爾斯泰在這故事中這麼說：「我一味貪多，眼看這事要毀了。」──《人依靠什麼而活．一個人需要多少土地？》

電視或新聞偶爾會報導中樂透之人的現況。SBS的節目《Morning Wide》也曾經報導過中樂透頭獎的人之後過得並不如意的新聞。

有一位中樂透頭獎的男性，將錢全部投資股票結果打水漂，最後甚至因以詐欺手段取得借款而被警察逮捕。當時那位男性的樂透中獎金額是242億韓元。

中樂透的人之所以大部分都變得不幸，就是因為他們獲得了「輕鬆錢」。輕鬆錢來得快去得也快，這是真理，當這不勞而獲的錢都花光後，接下來的生活就變得辛苦。

因為之前的賺錢方式太艱辛，他們已無法重新做回之前的工作。

因為嘗過「輕鬆錢」的滋味，所以他們會想方設法尋找賺快錢的方法。像是繼續買樂透，但卻不會再中獎；或是賭博，人生就此毀掉。 （本文摘自大是文化《這輩子，你能擁有多少錢：發財之道就在經典著作，《蒙田隨筆全集》、《窮查理的普通常識》、《馬斯克傳》……打開錢袋子，獲取這輩子能擁有的最大財富。》，作者：高明煥）

我不是說樂透就一定不好。同一個節目中也報導了另一個中頭獎的人。但是他沒讓身邊的人知道自己中獎，而是過著跟之前一樣的生活。

還有中頭獎的人說自己只讓另一半知道，沒告訴子女，因為希望能看到兒女獨立就業的樣子，而且他也打算在現在的公司一直工作到屆齡退休為止。

朝向財富的路並不簡單，需要漫長的時間。但是這樣賺來的錢才不會害你。我們該有的財富，也應依循必經的過程取得。

Q：我要賺什麼樣的錢？

A：對我來說，____________ 的錢是好的，____________ 的錢是不好的。