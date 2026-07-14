新興勢「利」崛起 平衡型基金聚焦股債匯前景

近年來市場不再是美股一枝獨秀，科技股氣勢凌人，連帶造就台灣、韓國等主要產業供應鏈國家身價大不同，此外拉丁美洲也因美國溫增長的景氣裨益，與自身政經改革效益漸顯而展現新氣象，新興市場重返世界投資舞台，長期投資機會浮現。

三大機會交織 新興市場前景正好

機會一：催動全球成長動能來源

國際貨幣基金(IMF)預估，新興市場在全球GDP佔比將從2025年的60.56%，成長至2030年的63.24%（註1）。

機會二：AI發展地位舉足輕重

聯合國統計，全球前沿科技市場規模呈現倍數成長，至2033年可望激增到16.4兆美元，其中AI佔比超過三成、規模約有4.8兆美元，多個技術獨步全球的亞洲龍頭企業更是撐起AI產業一片天，連帶亞股市值十年來擴增12兆美元，至2027年有望挑戰41兆美元（註2）。

機會三：資金回流潛在標的

全球股債投資人持續放緩資金流入美國，藉以避險並實現投資組合多元化、掌握其它市場的成長機會，今年來新興市場則展現強大的吸金能力。

資料來源︰彭博資訊統計各年度數據，2026年截至5月，資料時間2026/6/2 10:00，新興股債包含亞洲（含日本）、歐非中東與拉丁美洲，不含中國數據。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。圖／富蘭克林提供

參與新興股債資產利多 新興市場平衡型基金成捷徑

今年來新興市場表現已明顯領先美國等成熟市場，且全球可能正處在市場主導權轉移的初期階段，後市有機會延續，箇中主因來自於科技力的加持。隨著大型雲端服務商持續擴大資本支出，顯示終端需求仍相當強勁且可見度提高、更具穩定性，預期台灣、南韓在AI供應鏈中的地位將持續受惠。

新興市場不僅股市生機盎然，固定收益資產方面亦擁有諸多亮點，當成熟市場實質收益率相對偏低，甚至目前數據有高估之虞，相較新興市場債券、特別是拉丁美洲地區債券，名目收益率高且實質收益率也具有吸引力，即便可能因匯率波動影響，將提供一定程度保護。

現階段透過一檔攻守兼顧的新興市場股債平衡型基金相對能全方位掌握中長線趨勢所在。以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，側重具備長期成長潛力的新興市場企業，尤其聚焦AI科技及相關供應鏈主題，諸如台積電、聯發科、三星、海力士、現代汽車等（以上不代表對任一個股之買賣建議），可望掌握全球科技趨勢帶來的長線機會；債券配置則偏向具備基本面、殖利率水準偏高的新興市場當地貨幣債券，以提升整體投組的收益來源並強化下檔防禦能力，彈性調配股債雙資產，平衡波動風險也有助於創造更寬廣的資本利得、利息與匯兌等多元收益來源。

註1：IMF全球經濟展望，2026/03/31。以購買力平價（PPP）名目GDP成長率為基準。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

註2：資料來源：聯合國貿易和發展2025科技與創新報告，市場規模包含硬體與服務。以上不代表對任一個股之買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。