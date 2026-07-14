新興勢「利」崛起 平衡型基金聚焦股債匯前景
近年來市場不再是美股一枝獨秀，科技股氣勢凌人，連帶造就台灣、韓國等主要產業供應鏈國家身價大不同，此外拉丁美洲也因美國溫增長的景氣裨益，與自身政經改革效益漸顯而展現新氣象，新興市場重返世界投資舞台，長期投資機會浮現。
三大機會交織 新興市場前景正好
機會一：催動全球成長動能來源
國際貨幣基金(IMF)預估，新興市場在全球GDP佔比將從2025年的60.56%，成長至2030年的63.24%（註1）。
機會二：AI發展地位舉足輕重
聯合國統計，全球前沿科技市場規模呈現倍數成長，至2033年可望激增到16.4兆美元，其中AI佔比超過三成、規模約有4.8兆美元，多個技術獨步全球的亞洲龍頭企業更是撐起AI產業一片天，連帶亞股市值十年來擴增12兆美元，至2027年有望挑戰41兆美元（註2）。
機會三：資金回流潛在標的
全球股債投資人持續放緩資金流入美國，藉以避險並實現投資組合多元化、掌握其它市場的成長機會，今年來新興市場則展現強大的吸金能力。
參與新興股債資產利多 新興市場平衡型基金成捷徑
今年來新興市場表現已明顯領先美國等成熟市場，且全球可能正處在市場主導權轉移的初期階段，後市有機會延續，箇中主因來自於科技力的加持。隨著大型雲端服務商持續擴大資本支出，顯示終端需求仍相當強勁且可見度提高、更具穩定性，預期台灣、南韓在AI供應鏈中的地位將持續受惠。
新興市場不僅股市生機盎然，固定收益資產方面亦擁有諸多亮點，當成熟市場實質收益率相對偏低，甚至目前數據有高估之虞，相較新興市場債券、特別是拉丁美洲地區債券，名目收益率高且實質收益率也具有吸引力，即便可能因匯率波動影響，將提供一定程度保護。
現階段透過一檔攻守兼顧的新興市場股債平衡型基金相對能全方位掌握中長線趨勢所在。以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，側重具備長期成長潛力的新興市場企業，尤其聚焦AI科技及相關供應鏈主題，諸如台積電、聯發科、三星、海力士、現代汽車等（以上不代表對任一個股之買賣建議），可望掌握全球科技趨勢帶來的長線機會；債券配置則偏向具備基本面、殖利率水準偏高的新興市場當地貨幣債券，以提升整體投組的收益來源並強化下檔防禦能力，彈性調配股債雙資產，平衡波動風險也有助於創造更寬廣的資本利得、利息與匯兌等多元收益來源。
註1：IMF全球經濟展望，2026/03/31。以購買力平價（PPP）名目GDP成長率為基準。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
註2：資料來源：聯合國貿易和發展2025科技與創新報告，市場規模包含硬體與服務。以上不代表對任一個股之買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率>
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
中國警語：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息。基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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