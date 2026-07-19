退休投資組合能維持多久錢才不會提領一空？資深理財規畫顧問：取決「2件事」

與時俱進的近期研究發現

在研究的早期，我假設所有提款都是每年做一次，而且是在每年年底。這是一個簡化的假設，雖然方便，但顯然並不符合現實；多數退休者從投資組合中提款的頻率更高，也許是每月一次。這個假設使我計算出的提領率，略高於現實世界退休者實際的提領率。

隨著時間推移，我開始嘗試改為使用每季提款，以更貼近實際的退休行為。雖然Microsoft Excel非常棒，但我建立的試算表包含了數百萬個公式儲存格，載入與運算於是慢得難以忍受。

本文摘自《4%法則》

這幾年來，我把提款計算分成兩個獨立的試算：「年初提款」與「年末提款」。在後文中，我們會討論為什麼這兩種方式會產生不同結果。這種分流方式大幅提高了試算表的運算速度。本書中幾乎所有我呈現的資料與圖表，都是將這兩種方法的結果取平均，我認為更能反映退休者的實際經驗。比爾．蓋茲，如果你讀到這段文字，可以幫幫忙嗎？先生，感謝您！

我也逐漸在研究中加入更多資產類別，以更準確地呈現一個多元化的投資組合。我在最初兩種資產之外新增的第一個資產類別，是美國小型公司股票，指的是在美國交易所上市、公開交易、且市值低於10億美元的公司股票。

沒錯，這在今天仍然算是「小型」公司！加入小型公司股票後，「4％法則」提升為「4.5％法則」。

我最近又新增了四個資產類別：美國微型股（市值低於3億美元）、美國中型股（市值介於小型股與大型股之間）、國際股票，以及美國國庫券。最後一項指的是由美國財政部發行、到期日為一年或更短的公債，由於流動性極高且風險極低，常被視為「現金」的替代指標。

新增這四個資產類別後，「4.5％法則」進一步提升為「4.7％法則」。其實我還可以加入更多資產類別，例如不動產投資信託（REITs）、抗通膨債券（TIPS）、貴金屬、大宗商品、數位貨幣（例如比特幣）、另類投資等等。

但「法則」最近一次「成長」的幅度很小，這表示我可能已經接近報酬遞減的階段。就算是投資多元化這個被視為聖杯的策略，能帶來的效益也還是有一定的限制。

理解威脅的「氣球」比喻

我想介紹一個簡單的比喻，幫助你更容易想像那些交互影響退休投資組合的各種力量。我建議你把退休投資組合想像成一顆有兩個對開口的氣球。完全充氣的氣球就是你在退休開始這會不斷減少氣球中的空氣量。在高通膨時期，當提款金額迅速增加時，這個開口可能讓大量空氣逸出，結果使得氣球迅速縮小。

退休者的最好情況（即投資組合能維持最長時間）是：左側開口讓大量空氣進入氣球，而右側開口只少量釋放空氣。這種情況通常出現在投資報酬率高（牛市）且通膨率低的時期，例如1950年代初期或1980年代末期。

當投資報酬率低且通膨高時，退休者的情況最糟，典型例子是1960年代末到1970年代初。

大多數退休者的情況介於兩者，經歷的是中度通膨與尚可的投資報酬。我們在本章中已經了解到，一名退休者的投資組合能維持多久，取決於通膨與投資報酬，尤其是在退休的最初幾年。如果提款金額沒有跟這兩個因素保持同步，投資組合可能會比預期更早耗盡。

（本文摘自《4%法則：讓錢活得比你久的提領金律》作者：威廉．班根 譯者：林子揚)