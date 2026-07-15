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退休提領金律「4%法則」被全球投資界奉為圭臬 黃金數字是怎麼被算出來的？

聯合新聞網／ 天下文化出版
退休理財示意圖/AI生成
退休理財示意圖/AI生成

在我最早的研究中，我只使用兩種投資，也就是顧問所稱的兩種「資產類別」：美國中期公債與美國大型公司股票。所謂「美國中期公債」，是指由美國財政部發行、期限約為五年的國債，用以為美國政府的公共債務提供資金。而「美國大型公司股票」則是指在美國證券交易所上市的大型公司公開發行股票，例如沃爾瑪、家得寶、IBM、特斯拉等。

只有兩種資產，顯然很難構成大多數顧問所建議的高度分散的投資組合，但這能讓我得到初步結果，而且不過度複雜。我開始獲得一些答案。感覺令人振奮。現在仍然如此。好吧，我就是個書呆子！

1993 年我得到第一個研究結果：所有樣本退休者的最高「安全提領率」為4.15％。這個結果的前提是，第一年提領投資組合起始價值的4.15％。之後每一年，提領金額隨通貨膨脹調整，方式與美國社會保障相似（即先前提到的COLA 提領方式）。

本文摘自《4%法則》
本文摘自《4%法則》

這個研究同時假設資金是從「稅務優惠帳戶」（例如IRA）提領，30年期末投資組合餘額為零，資產配置為固定60％股票、40％債券，並且每年進行投資組合「再平衡」。此外還有一些其他假設，稍後章節會再討論。

我所說的「安全」，是指4.15％對應了自1926年1月1日 以來所有退休者的「最糟情況」。最糟情況，是一位在1968 年 10月1日退休的人。其他自1926年1 月1 日以來資料庫中的數百名退休者，只要以4.15％作為初始提領率，都能順利度過超過30 年的退休生活。

我其實不太喜歡提領率小數點第二位出現「5」。我覺得這暗示的精確度，已經超過了研究本身。所以我後來在公開討論中，把它向下取整為4.1％，作為較為保守的表述。世界就是這樣運作的（人們通常不太喜歡小數點以及小數點後的數字），這個數字於是很快就進一步簡化，「4％法則」便誕生了。

我當時（現在也是）不太情願成為這個術語的「助產士」，因為它無法完整反映我研究的廣度與深度。不過，「法則」的說法確實有些意思，後面我還會再談到。

有些批評者認為，我資料庫裡的退休者之間有大量重疊資料，研究方法站不住腳。例如，1947年4 月1 日退休的個案，與1947 年7 月1 日退休的個案共享200 個季度中的199 個季度資料。不過，正如我們將看到的，退休日期只要差幾個季度，就可能導致提領率出現很大的差異。

我認為這一觀察正好支持我的研究方法。（編按：班根的意思是：「退休提領，『開局的時間點』就是一切。」這就是「報酬率順序風險（Sequence of Returns Risk）」。只要退休的關鍵時刻差了幾個月，剛好碰上股市崩盤的起跌點，這兩個人的一生提領率就會完全不同）

（本文摘自《4%法則：讓錢活得比你久的提領金律》作者：威廉．班根 譯者：林子揚)

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