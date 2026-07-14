危機就是人生轉捩點！達人揭創造財富關鍵：面臨危急才生出意志

危機必定伴隨轉機

這是發生在日本青森縣岩木町（譯按：2025年與弘前市合併成「弘前市岩木地區」）的事。日本最大的蘋果生產地岩木町，是種植蘋果的絕佳地區。

但是在1991年時，岩木町遭遇強颱襲擊。屋漏偏逢連夜雨，當時正逢秋收之際，因此樹上結實累累的蘋果有90％被強風掃落。幾乎沒有任何一顆能當作商品販售。

大家一片愁雲慘霧，陷入巨大的危機。這時有一個農夫提出意見，將未被颱風掃落的蘋果冠上「不落的蘋果」之名來進行販售。這是因為比起被掃落的90％的蘋果，該農夫看見的是那殘存的10％。

最後這些蘋果以高於市價10倍的價格售出。因為呼應了考生們的心情，期許自己能像這些即使經歷強颱依然不落的蘋果一般，因而大受歡迎。

「其中一個說，一定可以成功；另一個自己說，絕對做不到。哪一個是天使的聲音？哪一個是惡魔的聲音？」──《這一生，至少當一次傻瓜──木村阿公的奇蹟蘋果》

當90％的蘋果被掃落，大家士氣低迷時，能將危機化為轉機，就是能創造財富之人的祕訣。

「杯子裡還有一半的水！」、抗日名將李舜臣的「今臣戰船，尚有12」（編按：此處典故出自鳴梁海戰，朝鮮名將李舜臣將軍利用鳴梁海峽的特殊地理在此以12艘板屋船為主力，擊退日艦三百三十餘艘，創下世界海戰史上的一個奇蹟）皆是出自相同的思考。

只要轉化想法，以正向的心來看待世界，就能找出解答。事實上，當景氣好且工作一帆風順時，絕不會自然而然生出意志，因為本來就已經順風順水。但在面臨危急關頭，才會「突然」生出意志並創造出機會。

李舜臣將軍也是因為面臨只剩下12艘船的危機，才想出應對的致勝之法。

《槍炮、病菌與鋼鐵》（Guns, Germs, and Steel）的作者賈德．戴蒙（Jared Diamond）他在另一著作《動盪》（Upheaval）一書中曾如此定義危機。

「『危機』如何定義？一個方便的著手處是探究其字源。危機的英文『crisis』來自希臘名詞『krisis』和動詞「krino』，它有幾個相關的含義：『分離』、『決定』、『區別』和『轉折點』。

因此，我們可以把危機視為一個關鍵時刻：一個轉捩點，即那個『時刻』之前和之後的情況，比『大多數』其他時刻的之前和之後『大大的』不同。」──《動盪》

危機就是轉機。只要撐過危機就能迎來變化。

而所謂的變化會朝著兩個方向。不是更好就是更壞。當危機來臨的瞬間，競爭者也會改變，因此留在原地本身就是落後的表現。 （本文摘自大是文化《這輩子，你能擁有多少錢：發財之道就在經典著作，《蒙田隨筆全集》、《窮查理的普通常識》、《馬斯克傳》……打開錢袋子，獲取這輩子能擁有的最大財富。》，作者：高明煥）

戴蒙問：「你選擇什麼？如何變化？」我的回答是：「我選擇不喝酒，變成一個每天多讀1小時書的人。」──明煥思考

之所以如此選擇並想如此變化，是因為現在就是我的危機。在2024年底，我與作家韓江一起獲得「年度作家賞」，雖說是莫大的榮耀，卻同時也是危機。

外界對我的期待，以及內在對自己的壓力都變得無比巨大。之前寫作時還能帶著隨心所欲的心情書寫，獲獎後就像被什麼東西壓著一般。但我知道我只要多讀書，只要這樣就行。

為了每天能多讀一個小時的書，我戒了酒。想要將危機當作轉機，就必須有所犧牲。現在就請正在閱讀本書的大家填寫下面的空格吧！

Q：你選擇什麼？ 又打算怎麼變化？

A：我選擇_____________，將變成_____________ 的人。