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股市熱到沒人存錢？她問「現在還有人定存嗎」 過來人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期表現熱絡，不少投資人將目光轉向股票市場，不過仍有部分民眾選擇以定存方式保守理財。聯合報系資料照
台股近期表現熱絡，不少投資人將目光轉向股票市場，不過仍有部分民眾選擇以定存方式保守理財。聯合報系資料照

台股近期表現熱絡，不少投資人將目光轉向股票市場，不過仍有部分民眾選擇以定存方式保守理財。一名網友分享，網路上討論台幣、美元定存的文章似乎變少，猜測可能是股市行情火熱，讓更多人投入投資市場，因此好奇詢問「現在還有人在存定存嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在有人在存定存嗎？台幣或美金定存？」為題，指出過去常看到網友分享定存相關話題，但近期相關討論明顯減少，猜測可能與股市熱潮有關。

這名網友分享，自己目前仍有部分資金放在台幣定存，主要則以美元定存為主，希望透過保守配置確保資金安全，但近期不少人看好台股行情，甚至透過信貸投入市場，讓她不禁疑惑「大家現在都不管風險了嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「我就有留緊急預備金，都是設定定存，不然都在股市還要賣掉，萬一在低點還蠻嘔的」、「定存保底，股市不保底，還是會存，以免哪天出事需要現金，要賤價賣股」、「我有配置一部分在美定，不過是拿來當緊急預備金的」、「還是需要部分定存啊！不然股市大跌時要從哪生錢買」、「我還是有存臺幣定存」。

本站曾報導，一名網友分享，近期把放了7、8年的郵局定存全部解約，轉投入市值型ETF「0050」，沒想到僅僅一周時間，帳面價差就已超過1萬元，已經是他放在郵局7、8年的利息金額，讓他自嘲「忽然覺得放了7、8年定存的我是小丑」。

對此，不少網友給出不同看法，紛紛表示「拿現在來看過去是不合理的，7、8年前的股市，可能也無法讓大家這麼快速的賺錢」、「這兩個是不同的資產，如果跌的時候，你會慶幸自己還有錢」、「風險也是會有，要留點現金，才可以逢低入場」、「只是從結果來看台股大好，中間的風險承受不是每個人都能承擔」、「股市是風險等級最高的投資，本金可能變為0」。

此外，也有網友安慰原PO，回應「定存是安全線，最基礎的保障」、「人生會美化沒走過的路，也許你沒定存也是花掉」、「沒有白走的路，至少它成為後來你可以轉投資的底氣」、「我也是哦，存郵局存到最後的利息，我股票一個月就有了」、「至少你醒了」、「我也是當了好多年的小丑」。

台幣 台股 0050 定存

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