財富自由不敢跟爸媽說！他擁4千萬想退休 網狂勸先做「1件事」

不少人都曾幻想實現財富自由、提早退休，但真正達成後該如何面對家人，卻成了另一項難題。一名男網友近日在Dcard發文表示，自己的淨資產已達4000萬元，想偷偷離職退休，不想再領每月5萬元的薪水，甚至打算每天假裝出門上班，但擔心向父母坦承後會被開口借錢，因此猶豫是否該隱瞞，引發網友熱烈討論。

原PO表示，自己目前淨資產約4000萬元，已萌生退休念頭，不想再繼續做月薪5萬元的工作。他透露，最大的顧慮並非退休生活，而是不敢將自己的財務狀況告訴父母，擔心「講了應該會跟我要錢」，因此萌生每天照常出門、假裝上班的想法，甚至認為「這樣過一輩子好像也不錯」。

貼文曝光後，不少網友建議原PO乾脆搬出去住，以免天天演戲太容易露餡，「勸你最好搬出去，到時候全裸在房間看Netflix三天吃炸雞都沒人管」、「搬出去自己住應該比較不容易穿幫」、「搬出去住，不用上班還要一大早起床我會不爽」，也有人笑稱可以「每天去網咖包廂開12小時」、「買房（不要說就說租的）搬走，直接退休」，或是白天待在自己買的房子，晚上再回家吃媽媽煮的飯。

也有不少人認為，即使財富自由仍不一定適合完全退休，建議找一份輕鬆或自己有興趣的工作，維持生活重心與社交，「不工作就無聊而已」、「還是可以工作，但找一份輕鬆、對身體健康或自己有興趣的工作，人還是需要一點社交」。

另有網友將焦點放在4000萬元是否足以退休。有網友表示，「我曾經以為這樣就可以，後來遇到一位上市公司總經理，他說沒有1億不夠」、「我9000萬還不敢退休」、「4000萬夠退休嗎？買間房後剩1000萬」、「如果你要買房子，4000萬是無法財富自由的！」。

此外，也有人認為，若原PO真的擔心被親友借錢，就不應輕易透露自己的財務狀況，「如果你會有怕被要錢的疑慮，那麼就算是家人也財不露白會比較好，人性的考驗不是血緣就能解決的。」也有網友打趣表示，「好羨慕，我連400萬都沒有」、「為什麼要把做夢的東西講出來」、「好奢侈的煩惱，不如分我一半再繼續打拚」。