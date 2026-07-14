為什麼很多人退休金會提早破產？「財務規畫界傳奇」抓出2大幕後黑手

退休後每年該花多少，才能安心花一輩子？當你不用問「我的錢夠撐一輩子嗎」，退休人生才真正開始。

★ 財務規劃界傳奇！「4%法則」創始人班根集結三十年實證精華，專為一般大眾量身打造。

★ 首次公開，進階版「4%法則」與八大提領核心要素。

★ 教你用圖表與歷史數據，精準對應適合自己的個人最高安全提領率！

「人還在，錢卻花光了。」這是所有人在規劃退休時，心中最深沉的恐懼。

在這個通膨巨獸肆虐、高齡長壽成為常態的年代，我們該如何確保自己辛苦大半輩子存下的老本，能穩健地支應餘生，甚至活得比退休金更久？許多人以為，退休理財只是「存到一筆大錢」的遊戲；但真正的考驗，其實在離開職場、開始伸手向投資組合「提領生活費」的那一天才剛開始。

本文摘自《4%法則》

你一定聽過「4%法則」，這個在退休理財界被奉為圭臬的黃金標準，幫助無數人建立提款計畫。但隨著高通膨與股市震盪的雙重打擊，這個法則還適用嗎？

為了徹底回答「4%法則還適用嗎？」以及「在不確定性極高的30年退休生活中，如何找到一個絕對安全、能保障生活品質，又不會讓你人還在、錢卻沒了的提領黃金律？」

威廉．班根在書中逐步解題：

第一步：提出「當前提領率（CWR）」

班根認為，要正確理解高通膨與股市震盪對資產的衝擊，就要測量出退休金帳戶的「失血速度」與「財務壓力」，所以他提出「當前提領率」，讓我們看清楚退休者在歷史上任意時間點退休後，每一年的真實財務壓力變化。有了這個底盤數字，班根才能進一步驗證最高安全提領率的適用性。

第二步：從尋找歷史最糟情境，淬煉出「通用 SAFEMAX（最高安全提領率）」

要活得跟退休金一樣久，不能靠運氣。班根把美國歷史上經歷過大蕭條、二戰、科技泡沫等所有退休梯次全部放進試算表跑壓力測試，找出在「歷史最慘烈時間點」退休、卻依然能撐滿 30 年不破產的那一個初始提領率。這就是著名的「4%法則」，在這本書裡，班根加入七種資產類別的標準黃金配置下，精準的數字是 4.7%。

第三步：抓出兩大退休金破產的幕後黑手

過去為什麼很多人的退休金會提早破產？班根幫讀者抓出了兩個底層因素：

•序列報酬風險：退休前幾年如果運氣不好遇到股市暴跌，加上強迫提領生活費，資產就會流血不止。 •長期高通膨（最大敵人）：通膨會逼得你每年的提領金額像滾雪球一樣變大，這比短期的股市熊市更具有毀滅性。

第四步：檢視提升提領率的八大關鍵要素

前面提出，4.7% 是在歷史最惡劣環境（最糟梯次）下的防禦底線。

到了這一步，班根像調配藥方一樣，全面實測影響退休金壽命的八大核心要素（時間長短、通膨大敵、資產配置、再平衡頻率、持股規模、市場歷史報酬、擇時提領時點，以及個人計畫管理）。他發現盲目增加股票（曝險超過 75%）邊際效益會大減、甚至帶來負效益；反之，在退休初期保持低曝險，隨後逐步增加股票比例的「動態滑行路徑」，才是對抗序列報酬風險的終極解藥。

第五步：實務落地與迷思破解

歷史數據是死的，但每個人的退休生活和當下的市場環境是活的。

所以班根在最後（第十二、十三章）把理路帶向實務。他用五個具體案例（高通膨、要留遺產、本金不足）展示如何將這套理論個人化；同時犀利回答當下讀者的集體焦慮，破解「當股市估值超出歷史數字時該怎麼辦？」、「強制最低提領（RMD）為什麼是個讓人變窮光蛋的陷阱？」等熱門迷思。

最後，班根不忘給所有退休者最關鍵的實戰警示：

•不要盲目將股票曝險拉過 75%：一旦跨越這條紅線，邊際效益歸零，資產更可能在股市暴跌時被瞬間吸乾。 •不要在退休後迷信定期再平衡：這項在退休前幫你賺錢的工具，在退休後反而會與你的進階策略相互抵消。 •不要等待完美的「市場低點」才退休：歷史證明，擇時退休的實質財務效益極為有限，不要為此耽誤了你的生活考量。

（本文摘自《4%法則：讓錢活得比你久的提領金律》作者：威廉．班根 譯者：林子揚)