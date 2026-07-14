退休策略里程碑！工程師發表突破性論文「4%法則」：讓錢活得比你久的提領金律

工程師背景，曾為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®），受《美國財務規劃期刊》譽為財務規劃界的「搖滾巨星」。班根是業界著名「4%法則」與「最高安全提領率」（SAFEMAX）概念的創始人，他在財務規劃領域深耕三十多年，其1994年發表的突破性論文為退休提領策略的里程碑。

班根目前已退休十多年，但他仍持續進行退休投資帳戶的實證研究，並透過個人網站Ask Bill與大眾互動，提供圖表工具與解答，致力於協助已退休或即將退休者建立能支撐一生的計畫。

本文摘自《4%法則》

近年他更獲頒T3終身成就獎，以表彰其對財富管理界長達三十三年的深遠貢獻。

1990年代初期，班根還是一名年輕的財務顧問。當時他的客戶經常詢問他：「我需要存多少錢才能退休？每年又可以提領多少錢來維持喜歡的生活方式？」。

然而，他翻遍了業界的文獻，卻找不到關於「如何避免退休者活得比錢還久」的可靠指引與共識。當時網路還不發達，於是班根決定親自動手解決這個實務痛點。

他找來記載歷史投資報酬、通膨數據的書籍，重建了自1926年以來數百位過往退休者的真實情境。

透過測試不同的提領率、資產配置與時間長度，他在1994年發表了極具影響力的論文，首度計算出在兩種資產類別、30年規劃期間下「4.15%」的最糟情況安全底線，這個數字隨後演變為大眾熟知的「4%法則」。

班根的研究目標始終如一：在不承擔非必要風險的前提下，安全且最大化地從退休投資帳戶中提領資金。

他認為，大多數人一輩子辛勤儲蓄，不該在退休後拮据地靠極低的提領率過活，而是應該盡情享受更豐盈、豐富的人生。

在退休十多年後，他將三十年來的研究精華與近期關鍵發現（將安全提領率提升至4.7%）整合，寫成專為一般大眾量身打造的新書《4%法則》，用具體的實戰工具繼續帶領讀者安心享受退休生活。

（本文摘自《4%法則：讓錢活得比你久的提領金律》作者：威廉．班根 譯者：林子揚)