快訊

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

「是我自己亂說的」學生道歉也翻不了案 嘉義師遭性平處分求償敗訴

中聯毒油「台鐵便當也在名單內」 台鐵：已預防性下架

聽新聞
0:00 / 0:00

繼母遺產可以繼承嗎？蘇家宏律師曝非第一順位 靠這三招才能合法拿財產

聯合新聞網／ 張家麒
蘇家宏律師指出繼子女並非繼母的法定繼承人，口頭承諾過世後無效，必須透過生前贈與、立遺囑或辦理收養才能取得財產，其中以立遺囑並指定執行人最簡單妥當。示意圖／Ingimage
蘇家宏律師指出繼子女並非繼母的法定繼承人，口頭承諾過世後無效，必須透過生前贈與、立遺囑或辦理收養才能取得財產，其中以立遺囑並指定執行人最簡單妥當。示意圖／Ingimage

針對民眾詢問是否能繼承繼母遺產的疑問，蘇家宏律師在影音內容中明確指出，一般情況下是完全沒辦法的；因為在法律上繼母並非親生父母，繼子女也不是繼母的親生小孩，因此繼子女並不是繼母的第一順位法定繼承人。

若雙方感情融洽且繼母生前曾口頭承諾給予財產，一旦沒有訴諸具體法律行動，口頭承諾在過世後將完全無法發揮效力。

蘇家宏律師分析，如果繼子女想要合法取得繼母的財產，除了繼母在生前「現在就願意直接給予」之外，主要有以下三種法律途徑：

第一是「撰寫遺囑
第二是「立下贈與契約書」

這兩種方法都能確保繼母過世後，繼子女有法源依據得取得財產

第三則是辦理「收養」

一旦繼子女正式被繼母收養，在法律上就會取得親生子女的地位，直接變成為第一順位的法定繼承人

至於「立遺囑」與「辦理收養」哪一種方式較為推薦？蘇家宏律師表示「立遺囑是最好的選擇」；因為相較於改變親屬關係的收養，立遺囑是整體變動最小、最簡單且最有效的方法。

他同時建議，若能在立遺囑時一併指定遺囑執行人，或是直接找律師來擔任遺囑執行人，整體的財產移轉流程將會更加穩妥且有保障。

◎感謝 蘇家宏 律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

遺產 遺囑 父母

延伸閱讀

川普放話「千枚飛彈瞄準伊朗」！美伊緊繃爆談判羅生門 網酸：周末炒股高手

楊金龍勸年輕人「有多少錢投資多少」 網歪樓喊：這是叫All in？

黃鐙輝幫3子買006208已賺「超過百萬」！曝自己帳戶買0050方便做出區隔

100萬放銀行、0050或0056差多少？擺脫「過度努力」死腦筋：認知決定財富

相關新聞

繼母遺產可以繼承嗎？蘇家宏律師曝非第一順位 靠這三招才能合法拿財產

繼母遺產繼承問題引發關注。蘇家宏律師指出，繼子女非第一順位法定繼承人，但可透過立遺囑、贈與契約或收養，合法獲得財產。其中立遺囑為最佳選擇，以確保財產順利移轉。

青安3.0婚育加貸設排富門檻！網質疑：是在救年輕人還是救房市

青年安心成家購屋優惠貸款（青安3.0）傳出將於8月正式上路，新制除新增排富條款外，也規劃依婚姻及生育狀況提高貸款額度，並將利率補貼延長至最長7年。不過消息曝光後，PTT網友討論焦點卻不在優惠內容，而是質疑政策是否真能協助青年買房，甚至認為更像是在支撐房市與建商，引發正反兩派激烈交鋒。

獨／竹北天坑案建案現況曝光...3房近4000萬 交屋關鍵卡在使用執照核發

竹北「天坑案」預計今天下午4時宣判，讓遭起訴的縣長楊文科等12人所涉建案「豐采520」再度成為外界焦點。該建案最新市場行情3房總價已逼近4000萬元，貼近貸款「豪宅線」門檻；目前主體結構雖已完工，但要順利交屋，仍卡在使用執照核發這最後一關，關鍵在於能否完成與周邊社區的鄰損和解程序。

AI人才溢價 企業改變用人邏輯

隨著蘋果、微軟、谷歌等科技巨擘加速將ＡＩ導入產品與企業應用，各大企業對「ＡＩ即戰力」的需求也快速升溫。市場開始重新評估人才價值，能夠運用ＡＩ提升效率、重新設計工作流程的人才，正逐漸形成薪資溢價。

每月僅888件！北市住宅交易量創新低、房價卻寫新高

台北市政府13日發布2025年不動產市場年報，去年全市住宅買賣交易僅10,662件，平均每個月僅888件，為實價登錄上路以來最少，較2024年減少近三成。

房市交易降溫、價格續向上 北市去年實價登錄大數據出爐

台北市政府地政局公布2025年實價登錄大數據分析。整體來看去年房市交易量明顯下滑，房地買賣件數創2013年以來新低，不過住宅及預售屋平均交易總價、單價仍持續攀升，呈現「量縮價揚」趨勢；另一方面，租賃市場維持成長，店面租賃交易量更創下近年新高，反映不同次市場發展態勢出現分化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。