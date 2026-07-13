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繼母遺產可以繼承嗎？蘇家宏律師曝非第一順位 靠這三招才能合法拿財產
針對民眾詢問是否能繼承繼母遺產的疑問，蘇家宏律師在影音內容中明確指出，一般情況下是完全沒辦法的；因為在法律上繼母並非親生父母，繼子女也不是繼母的親生小孩，因此繼子女並不是繼母的第一順位法定繼承人。
若雙方感情融洽且繼母生前曾口頭承諾給予財產，一旦沒有訴諸具體法律行動，口頭承諾在過世後將完全無法發揮效力。
蘇家宏律師分析，如果繼子女想要合法取得繼母的財產，除了繼母在生前「現在就願意直接給予」之外，主要有以下三種法律途徑：
第一是「撰寫遺囑」
第二是「立下贈與契約書」
這兩種方法都能確保繼母過世後，繼子女有法源依據得取得財產
第三則是辦理「收養」
一旦繼子女正式被繼母收養，在法律上就會取得親生子女的地位，直接變成為第一順位的法定繼承人
至於「立遺囑」與「辦理收養」哪一種方式較為推薦？蘇家宏律師表示「立遺囑是最好的選擇」；因為相較於改變親屬關係的收養，立遺囑是整體變動最小、最簡單且最有效的方法。
他同時建議，若能在立遺囑時一併指定遺囑執行人，或是直接找律師來擔任遺囑執行人，整體的財產移轉流程將會更加穩妥且有保障。
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