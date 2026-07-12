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88歲上市公司創辦人陷「1迷思」太早賣掉Nvidia股票 算一算恐倒賠近千萬

聯合新聞網／ 時報出版
輝達（NVIDIA）。路透
輝達（NVIDIA）。路透

我是在2021年底，推薦Nvidia給這位高齡八十八歲，傳統電子上市公司創辦人，當時他表示自己震撼於Nvidia發表的虛擬人像。我回他說這是IC設計與晶圓製造等科技發展到了一個新時代，這也是AI人工智慧發展的一大進展。

我並以電腦視覺與人眼辨視貓為例，被教導的三歲幼童能一眼即看出這是貓，但用電腦視覺辨視識貓得100萬到150萬顆7奈米電晶體組成的GPU IC。

本文摘自《慢富學》
本文摘自《慢富學》

隔天，他即表示請他往來的投資銀行提供連結Nvidia股價的FCN（Fixed Coupon Note），當天即交易了各50萬美元及100萬美元的連結TSMC、Nvidia及AMD三檔標的資產的FCN，合約期間六個月、每三個月市價與進場價比價2、年息都是8%，當時還未1股拆10股前的Nvidia 市價在240元上下，這二筆交易的執行價分別是進場價的70.63%及73.03%。

Nvidia股價在2022年4月從約260元一路下滑，最低到2022年10月的125元。

他的二筆FCN，因為市價遠低於執行價而被轉換為成本各204元及174元Nvidia股票，眼看著Nvidia股價一路走弱，且當時的本益比逾200倍，他在7月及8月將合計150萬美元的Nvidia持股，以161元及120元賣出，損失23萬美元。

這位年長的傳產企業家至今還常對朋友說，他若當時出國玩半年，因為沒空看股價而沒賣掉Nvidia股票，繼續持股到現在，他的150萬美元現在可是漲了快10倍有餘，規模可到1,100萬美元。

當時我一直有提醒這位長者， Nvidia股價雖然下跌，但資本市場仍很看好AI及Nvidia的未來發展。

但他在意的是：Nvidia本益比逾200倍，代表的是當時股價高估，而股價在下跌，即是印證他的看法沒錯。

我想，這是短期股價考量優先於中長期產業與公司展望的迷思，這才讓他錯失了積累一生已達數十億資產後，能夠再往上增加數億財富的機會，仔細算算反而還倒賠了近千萬新台幣呢！

（本文摘自《慢富學：上班族也能做到的「獨立財富」路徑》作者：李銘儒)

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