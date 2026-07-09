刪手足特留分修法版本 立院黨團協商無共識

立法院長韓國瑜9日召集黨團協商，討論關於「刪除兄弟姊妹特留分」的《民法》第1223條條文修正草案。歷時近20分鐘，韓國瑜宣布，各黨團幹部、法務部代表、司法院代表均無法達成共識，後續依照規定送院會來進行處理。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，針對《民法》第1223條，刪除兄弟姊妹特留分，大家其實有共識。為了讓法治更完備，因此法務部版本提案，修正《民法》親屬編第1149條「遺產之酌給」，照顧被繼承人生前扶養的弱勢手足；以及增訂第1173條之一的特別貢獻機制，以照顧事實來分配遺產。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，有關刪除兄弟姊妹特留分，司委會在2023年12月3日已經有專案報告，2024年4月1日也有詢答跟逐條審查。這部分，不管是朝野黨團或法務部，大家都有高度共識，民眾也期盼能加速通過修法。

不過，法務部希望有配套的法條一起進來，包括遺產酌給、貢獻分等，許宇甄指出，應先循正常程序先送到立法院，在委員會大家可以辦公聽會、廣納意見，經過充分討論、逐條審查後再來處理。否則專家學者的意見、朝野立委的想法、其他單位準備好了沒、有什麼衝擊，都尚未評估。

許宇甄說，如果法務部版本還沒經過委員會審查，今天就直接放進來協商，這樣顯然過於草率。還是希望針對1223條有關刪除兄弟姊妹的特留分，先行通過之後，其他有關遺產酌給跟貢獻分，可以再進到委員會來充分的討論。民眾黨團對此看法也表示贊同。

法務部長鄭銘謙表示，現行《民法》兄弟姊妹特留分的規定已經不合時宜，各委員提案刪除，法務部也很贊同。但刪除之後，實際上會產生一些不公平的現象，因此建議一併通過相關配套規定。

鄭銘謙指出，配套方面，第1149條修正現行遺產酌給的請求權的要件跟範圍，這部分可以讓弱勢手足獲得適當的保障。另外，修正第1165條及增訂第1173條之一、1173條之二，是參考外國法制引進的「特別貢獻制度」，可增加照顧高齡者的誘因，也可以促進各繼承人間的實質公平。

司法院代表說明，此次修正《民法》1223條刪除兄弟姊妹特留分，司法院並沒有不同的意見。其他相關配套，包含遺產酌給、貢獻制度等，司法院對於構成要件的明確性、是否要作為遺產分割的裁量因子，還有數額的認定等，提出相關疑義。

司法院代表補充道，先前他們派員參與法務部研修小組對於這個草案的內容，的確考量到之後在實務運作上、在審理過程中，會有相關舉證上的疑義，所以司法院跟法務部持不一樣的想法。

司法院代表坦言，至今還沒有正式收到此次修正草案的內容，因此相關意見，可能還需要經過司法院內部討論之後，才能提出書面回應。希望立法院針對沒有爭議《民法》第1223條，可以先處理，其他配套的部分，容司法院帶回討論研議之後，再提出相關的書面意見。