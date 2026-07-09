聽新聞
0:00 / 0:00
每天喝飲料恐變月光族？陳重銘50元能滾出110萬：改掉壞習慣學會用錢賺錢
不敗教主陳重銘在影音內容中指出，許多父母可能沒意識到，孩子如果從小養成每天喝飲料的習慣，長大後極易變成盲目消費的「月光族」。
他強調，從日常的一杯飲料到隨意點外送、刷信用卡，這些隱形消費習慣往往會成為金錢流失的無底洞。
因此，家長不應只是大聲斥責制止，而是要透過「這杯飲料是想要還是需要」的靈魂拷問，讓孩子從小學會辨識需求與欲望，才不會輕易被欲望牽著走。
陳重銘進一步舉例進行理財試算，若以一杯飲料50元計算，一個月累積下來就是1500元；如果將這筆錢投入定期定額投資，以年化報酬率10%來計算，20年後預估可累積到高達110萬元的財富，屆時利用這筆資產產生的股利來喝飲料都綽綽有餘。
他說明，學習投資理財的目的並非要當省吃儉用的鐵公雞，而是要學習如何「用錢來幫自己賺錢」，並呼籲家長和小朋友利用暑假好好學習這些學校沒教的理財知識。
◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。