每天喝飲料恐變月光族？陳重銘50元能滾出110萬：改掉壞習慣學會用錢賺錢

不敗教主陳重銘在影音內容中指出，許多父母可能沒意識到，孩子如果從小養成每天喝飲料的習慣，長大後極易變成盲目消費的「月光族」。

他強調，從日常的一杯飲料到隨意點外送、刷信用卡，這些隱形消費習慣往往會成為金錢流失的無底洞。

因此，家長不應只是大聲斥責制止，而是要透過「這杯飲料是想要還是需要」的靈魂拷問，讓孩子從小學會辨識需求與欲望，才不會輕易被欲望牽著走。

陳重銘進一步舉例進行理財試算，若以一杯飲料50元計算，一個月累積下來就是1500元；如果將這筆錢投入定期定額投資，以年化報酬率10%來計算，20年後預估可累積到高達110萬元的財富，屆時利用這筆資產產生的股利來喝飲料都綽綽有餘。

他說明，學習投資理財的目的並非要當省吃儉用的鐵公雞，而是要學習如何「用錢來幫自己賺錢」，並呼籲家長和小朋友利用暑假好好學習這些學校沒教的理財知識。

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