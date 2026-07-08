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中油煉製部前執行長徐漢貪汙被判25年 連累老東家被監察院糾正

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油前執行長徐漢貪汙一審被判25年，連累中油被監察院糾正。徐漢曾經剪斷電子腳鐐逃亡，6天後遭大批警力攻堅逮補。聯合報系報資料照
中油前執行長徐漢貪汙一審被判25年，連累中油被監察院糾正。徐漢曾經剪斷電子腳鐐逃亡，6天後遭大批警力攻堅逮補。聯合報系報資料照

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌貪汙，一審遭判25年，徐漢在法院宣判前破壞電子腳鐐企圖逃亡。監察院8日因此案糾正中油公司，表示中油公司內控機制失靈，高層主管能索取賄賂，顯示中油積弊已久。中油表示，已將該案經驗納入公司治理全面檢討，持續推動制度精進作為。

中油解釋，徐漢收賄案是中油公司主動移請廉政署立案偵辦，並於偵查過程中全力配合司法機關調查，且依規定追究案關人員行政責任及移付監察院審查，中油並未迴避案件對公司治理與形象所帶來的衝擊，自111年起即針對案內相關人員及涉案廠商參與的採購案件，全面辦理專案清查，滾動檢視風險並進行必要修正。

在策進改善方面，中油逐步落實多項制度調整措施，包括建立職務輪調與實質代理制度，降低業務長期集中風險；持續強化採購防弊機制，從預算編列、跨部門複審到購案審查程序，分階段精進相關作業。強化內稽內控，對於涉案人員的年終考績即時進行檢討，追繳相關獎金、薪資與退休金等公法上不當得利。

中油 徐漢 貪汙

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中油8日表示，針對8日監察院發布新聞稿指出，中油公司前煉製事業部執行長徐漢涉貪調查報告案，中油表示，對於不法行為採取一貫零容忍立場，並正視問題、痛定思痛，已將該案經驗納入公司治理全面檢討，持續推動制度精進作為。

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