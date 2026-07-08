快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

斜槓女股神？謝淑薇曬股市對帳單正報酬「破千萬」曝投資標的

聯合新聞網／ 綜合報導
溫布頓網球公開賽女雙第二輪比賽中，王欣瑜/謝淑薇(右)搭檔。(新華社)
溫布頓網球公開賽女雙第二輪比賽中，王欣瑜/謝淑薇(右)搭檔。(新華社)

網球一姊謝淑薇近日出戰2026溫布頓草地網球錦標賽，搭檔大陸選手王欣瑜，但最後不敵台日組合梁恩碩／日本青山修子的反攻，止步8強。謝淑薇賽後在臉書發文表示，「草地上的狂歡今年提早結束」，很榮幸能夠繼續參與並與大家見面，接下來美國見了，但過沒幾個小時卻突然風格大轉發文大聊投資與政治。

謝淑薇在臉書曬出她的投資對帳單，總損益為正報酬10,217,580元，她說自己研究投資一陣子了，剛好遇到跑步賽事因為經費不夠要被取消，她評估自己投資後手上有盈餘，因此，她「選擇做好我自己能做的，支持覺得應該支持的」，希望讓賽事留在台灣，讓台灣年輕人有更多國際賽可以參與、變得更強大。

她坦言，自己從小對政治就沒興趣，跟她多聊投資、美食、小動物還有遊戲，她還比較喜歡，也真的看不懂拿政治發瘋的人，不如多交流投資，跟台灣如何前進、如何能發展得更好來得實際。

謝淑薇表示，她尊重每個人的政治立場，老人家關心政治也是好事，但不要把錢拿去再被人騙光了就好。雖然她搞不清楚政治，但好的政治人物不分政黨，還是要支持所有讓台灣更美好的人，而「我是自己最強大的靠山」。

不少網友看了紛紛大讚她有獨到的投資理財眼光，「投資自己，自己當自己最強大的靠山」、「佩服！想不到溫布頓女神也是投資高手」、「理財跟球技一樣厲害」、「一年正報酬超級厲害，其實正職是專業投資人是吧」、「可以開課嗎？」、「是要進軍財經網紅了嗎？」、「斜槓女股神」，謝淑薇也回應，「繼續努力投資」。而從謝淑薇回應網友可看出，她投資以美股為主，但她仍稱讚台股表現真的很強。

還有網友提醒她有寶可夢活動「記得本周打超夢」，謝淑薇則回說，「英國今天沒有看到超夢」，有人解答，「周末才有，全球的」，謝又回，「周末歐洲超夢抓起來！」

延伸閱讀

竹竿接菜刀！亞股7日重挫非AI泡沫 謝金河：全球陪南韓去槓桿

一年只等這檔！好市多「神級咖啡」終於特價 她狂搬5盒：可喝到明年

毒油吹哨者南僑驗出「苯駢芘」仍罰300萬 醫批：解決提出問題的人

相關新聞

謝金河看破生技股炒作陷阱…活到150歲不再是夢 台廠如何靠豬器官修復搶下東協盲人商機？

「人類在未來10年之內，將面臨一場抗癌的重要革命！」財信傳媒董事長謝金河在《數字台灣》節目中指出，近期與小學同學聚會，大家關心投資之外，更關注「健康」問題。節目也特別請來禾榮科技總經理沈孝廉與亞果生醫董事長謝達仁，切入高階放射醫療設備與再生醫學領域。

記憶體暴漲 不只蘋果吃不消！「記憶體末日」何時結束？iPhone還會漲多少？

window.location.href="https://udn.com/news/story/6841/9612292";

外資看好 PCB 供不應求續至2028年 009828將募集 聚焦台日韓 PCB 龍頭

半導體研究機構SemiAnalysis先前釋出利空消息，點名PCB族群，指出輝達（NVIDIA）Kyber平台的推出時程恐延後超過12個月，引發市場擔憂AI供應鏈需求降溫。對此，輝達隨即出面否認相關傳聞，外資報告也指出，PCB漲價題材至少可望延續至2027年底，甚至看到2028年；市場短線下修，反而可能成為投資人布局的甜蜜買點。

國際友人接連訪台 林佳龍：台灣將持續與民主夥伴同行貢獻世界

外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson），以及出席「台灣海洋國際論壇」的各國貴賓。林佳龍表示，從患難中的友誼、共同的民主價值，到台灣參與國際事務的決心，均再次證明台灣只要堅持走在民主道路上，就會有理念相近的夥伴並肩同行。

蘋果測試長鑫DRAM 中國大陸記憶體廠崛起牽動全球供應鏈

外電報導，蘋果正在測試中國長鑫存儲（CXMT）的DRAM記憶體晶片，可能用於中國市場銷售的裝置。這項測試目前尚未代表蘋果已承諾商用採用，但已讓長鑫存儲在全球記憶體供應鏈的能見度大幅升高，也凸顯在AI推升記憶體需求、DRAM供給持續吃緊下，終端品牌廠正積極尋找更多供應選項。

Meta在台灣與部分國家推出首款圖像生成模型Muse Image

Meta推出首款圖像生成模型Muse Image，由Meta Superintelligence Labs打造，已可在Meta AI中開始使用。Muse Spark使Meta AI成為更智慧的助理，Muse Image則進一步化身為創意夥伴，協助將靈感輕鬆轉化為高品質視覺內容，用戶也可下載與分享至任何平台，包括直接發布至動態消息、限時動態或聊天室。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。