斜槓女股神？謝淑薇曬股市對帳單正報酬「破千萬」曝投資標的

網球一姊謝淑薇近日出戰2026溫布頓草地網球錦標賽，搭檔大陸選手王欣瑜，但最後不敵台日組合梁恩碩／日本青山修子的反攻，止步8強。謝淑薇賽後在臉書發文表示，「草地上的狂歡今年提早結束」，很榮幸能夠繼續參與並與大家見面，接下來美國見了，但過沒幾個小時卻突然風格大轉發文大聊投資與政治。

謝淑薇在臉書曬出她的投資對帳單，總損益為正報酬10,217,580元，她說自己研究投資一陣子了，剛好遇到跑步賽事因為經費不夠要被取消，她評估自己投資後手上有盈餘，因此，她「選擇做好我自己能做的，支持覺得應該支持的」，希望讓賽事留在台灣，讓台灣年輕人有更多國際賽可以參與、變得更強大。

她坦言，自己從小對政治就沒興趣，跟她多聊投資、美食、小動物還有遊戲，她還比較喜歡，也真的看不懂拿政治發瘋的人，不如多交流投資，跟台灣如何前進、如何能發展得更好來得實際。

謝淑薇表示，她尊重每個人的政治立場，老人家關心政治也是好事，但不要把錢拿去再被人騙光了就好。雖然她搞不清楚政治，但好的政治人物不分政黨，還是要支持所有讓台灣更美好的人，而「我是自己最強大的靠山」。

不少網友看了紛紛大讚她有獨到的投資理財眼光，「投資自己，自己當自己最強大的靠山」、「佩服！想不到溫布頓女神也是投資高手」、「理財跟球技一樣厲害」、「一年正報酬超級厲害，其實正職是專業投資人是吧」、「可以開課嗎？」、「是要進軍財經網紅了嗎？」、「斜槓女股神」，謝淑薇也回應，「繼續努力投資」。而從謝淑薇回應網友可看出，她投資以美股為主，但她仍稱讚台股表現真的很強。

還有網友提醒她有寶可夢活動「記得本周打超夢」，謝淑薇則回說，「英國今天沒有看到超夢」，有人解答，「周末才有，全球的」，謝又回，「周末歐洲超夢抓起來！」