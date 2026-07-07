彰化紡織廠本業俏、認列中國房產獲利股價飆 赴越南蓋新廠慘負債

說起我的二個不成功的投資，原本在剛開始時是成功的，是我離開職場任職經理人前幾年，開始嘗試在工作之餘研究投資、選股伺機配置資金時所投資的二家上市公司股票。

台灣最大的紡織輔料製造商

第一家不成功投資的公司，其母公司於1985年設立於彰化，為鞋類、成衣、醫療器材、運動用品的紡織輔料（如黏扣帶、織帶、鞋帶和鬆緊帶）的台灣最大製造商，實收資本額達30億元。它100%持股的大陸子公司也返台以-KY類股上市，但這-KY上市後，股價衝高不久便即回檔到低於淨值，價格僅僅略高於票面。

彰化的台商群是國際球鞋最主要代工廠，而這家-KY上市的彰化母公司，則是這些代工廠的重要供應商之一，上下游之間的地緣關係很強。

本文摘自《慢富學》

母公司合併年營收達新台幣150億元，子公司-KY上市公司毛利率近四成，無銀行借款且年年穩定配息，股息率可以有5%（那時還不知這是海外所得，一定金額以下可以不課稅），再加上股價低於淨值，這價格買進而成為有三十年商譽與生意網絡的國際運動品牌供應商股東。

就創投評估投資的方式，等同原始股東的第二輪增資認股，而即使不預估未來股價變化，改以長期持股來看待，我預期仍有平穩的股息收益，所以應是相當穩陛B划算且占便宜的投資。

受惠中國經濟起飛

持股不久隨之而來的好運氣是，受惠中國經濟發展，民眾消費能力增加，業績穩健成長，加上該公司受邀以低成本的價格，在其中國總部旁購買重劃區的住宅用地，順勢增加了興建高檔建案的營業項目，而當時中國房價仍在年年上漲中，穩健豐腴的本業，再加上房產交屋時認列的營收獲利，使它的業績大幅增長，股價也隨之大漲翻倍，但當時仍舊工作忙碌的我，隨即停利出場，心裡很高興能創造這一筆豐碩的業外收入。

越南蓋一條龍產線

而我離開職場後觀察到，其股價自高點回檔三成後又逐步走高，加上再度跨進鞋面用布市場，並且宣佈要到越南興建一條龍的生產線。當時的我只重視它應該會再多一個市場用量大的營業項目，營收獲利可望再度顯著成長，股價肯定也隨之再大漲，我於是又以高於自己前波的賣價，快速地買回已售出的持股。

但可惜的是，即使觀察到它的負債已因興建房產大幅增加，我卻安慰自己房產負債是專案性質的借款，交屋後收到的售屋款即可用以償還借款。只不過，它在越南的高效率高價的最新款德國織染機，以及大筆工廠整地、興建及環保設施成本，導致它的負債大幅增加。

未等到大訂單上門

當第一階段的越南廠完工投產，依會計原則開始提列大金額折舊，而經過一個月、一季、一年的時間，國際運動品牌的認證及大訂單卻遲遲未上門。股價幾乎漲了近倍後旋即回檔並緩步走低至今，我是在它過了最高價且成交量大幅萎縮時，考量到國際品牌認證及訂單不似公司所表示的那麼快速，方才狠下心出清持股。

這雖然不是認賠殺出，卻也是眼睜睜地看著本可幾乎到了再漲一倍的獲利消失，還有損失資金的時間成本。而這個不成功投資給我帶來的教訓是：它的越南新廠即使規模再大、設備再新、再有效率、再符合環保規範，能提供給客戶的利益並非大到能讓客戶必得，或是攸關到客戶的核心利益，而使客戶得迅速轉移生產據點（以現在它的營收狀況來看，這結論是成立的）。

（本文摘自《慢富學：上班族也能做到的「獨立財富」路徑》作者：李銘儒)