大量資料運算必備銅箔基板 台廠接AI GPU訂單年獲利成長3倍

另一個明顯的例子，也是AI大量資料運算必須備載的高速低損耗材料，資訊傳輸是透過電子訊息在電路板（Printed Circuited Board；PCB）傳送，而電路板則是在銅箔基板（Copper Clad Layer；CCL）上面酸洗線路及穿孔作成電訊號傳送通道。

所以，會影響電子訊息在電路板傳輸速度及損耗的是銅箔基板性質。在AI大量資料得高速傳輸與低損耗，使訊息在不失真的情況下可以傳得比較遠，如此可節省可觀的線材及訊息加強器用量，得用到的銅箔基板是M7或M8等級的銅箔基板。

本文摘自《慢富學》

而在中、低階銅箔基板業者上百家，且產能已供過於求，但能大量產M7或M8等級的高階銅箔基板業者卻只有日本、韓國各一家、台灣二家。

日本韓國生產銅箔基板業者都是電子集團的子公司，而日本韓國電子公司不似台灣電子公司是替全球電子產品代工的大型電子組裝廠，所以日、韓銅箔基板公司的規模不似台廠這麼大，其獨立性與靈活度也不如台廠這般高。

所以，2024年台灣就出現了一家因接獲AI GPU晶片業者訂單，而使年獲利成長3倍的銅箔基板公司，其2025年獲利預計會再成長五成，另外，2026年預期會再出現另一家年獲利成長1倍的銅箔基板公司。

從公司經營團隊的角度來看，只要能夠掌握公司產品提供給客戶利益是顯著且獨特的，那就可以大舉舉債或增資來擴產，藉此掌握商機、擴大營運槓桿度來增加公司獲利。

如前二例所描述，這家晶圓代工廠一舉擴建五座2奈米廠，而一座2奈米廠需投資8千億新台幣，另外，台灣的二家銅箔基板公司都在股價數百元時發行60億元及40億元的可轉換公司債來擴廠，藉以增加產能。

相較於政治事件、經濟景氣的榮枯、訂單的來回甚至是公司在外流通股份的籌碼轉換，股價走勢線圖以及其他利率、匯率的總經變數等的影響，掌握被投資公司提供的產品利益，相對於被投資公司營運展望與未來股價及本益比，其實更重要。

亦即，外部投資人若也能和公司內部人例如經營當局、大股東等處於幾乎相同利益關係上，那麼只要全心發展這項產品利益的商機，資本市場自然會透過該公司股價，反映其營收與獲利的顯著成長。

（本文摘自《慢富學：上班族也能做到的「獨立財富」路徑》作者：李銘儒)