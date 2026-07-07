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巴菲特揭理想企業「特別價值」2奈米助攻AI不怕缺電…放眼全球僅1家公司

聯合新聞網／ 時報出版
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

我目前針對上市、櫃公司的投資，最希望做到的事情是：能夠分析、辨識與掌握被投資公司能否提供長遠精進的產品利益。

這項產品利益可能是短、中期已無法被取代的極低成本，或是擁有強大的消費重複購買吸引力。

本文摘自《慢富學》
本文摘自《慢富學》

而做為世界供應鏈一環的大多數台灣產業與公司，則會是客戶生產過程中必須的投入，並且是客戶無法或很難從其他供應商那邊取得類似的供應鏈利益。

若產品能提供給使用客戶的是極大的利益，那就更有價值了。

況且若這項產品提供的效率或利益能夠持續維持、提升並進化，加上還能協助客戶顯著再提升其商品利益，這樣除了能夠確保被投資公司的銷售狀況，其產品的銷售利潤，應該也會再次提高。

「股神」華倫‧巴菲特曾說過：「理想的企業建立對顧客而言是具備特別價值的商品或服務，這種價值反過來又會幫助企業主帶來良好的經濟利益。」

而其最顯著的例子即是2奈米的先進製程晶片，與前一代3奈米製程相比，它能提供使用者的節省能源利益，在同等速度下節省高達35%的功耗。

在AI大量資料運算年代，使用者在同樣功耗下可運算更多資料，並且讓AI產業的發展能相對地較不受限興建電廠的速度及供電規模限制。

放眼全球，至今能被使用客戶接受的良率量產2奈米先進晶片公司，環顧四週，只有一家……。

（本文摘自《慢富學：上班族也能做到的「獨立財富」路徑》作者：李銘儒)

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