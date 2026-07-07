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「100美元紙鈔」揉爛踩髒卻還是人人要！懸緝思維：外在磨難無法減損你的價值

聯合新聞網／ 張家麒
故事以百元美鈔被揉爛踩髒卻不減價值為喻，勉勵大眾透過學習與技能提升自我，只要具備實質含金量，遭遇破事摩擦到哪依然受人青睞。示意圖／Ingimage
故事以百元美鈔被揉爛踩髒卻不減價值為喻，勉勵大眾透過學習與技能提升自我，只要具備實質含金量，遭遇破事摩擦到哪依然受人青睞。示意圖／Ingimage

面對職場或生活挫折，許多人常會陷入自我懷疑...「懸緝思維」在影音內容中分享了一個課堂故事，藉由一張百元美鈔的遭遇，勉勵大眾專注提升自身的不可替代性與內在價值

故事中，一位老師拿出一張嶄新的100美元鈔票詢問誰想要，全班用力舉手。

隨後，老師將鈔票揉成一團，再度詢問，同學們依舊興奮舉手。接著，老師甚至將鈔票丟到地上用腳踩踏、摩擦，重新拿起時，鈔票已變得又髒又皺，但當老師第三次詢問時，大家依舊熱烈爭奪。

老師向學生解釋，不論這張紙鈔受到多大的蹂躪，大家之所以依然渴望得到它，正是因為它的實質「價值」從未減損

懸緝思維引述該故事指出，如同人們在現實中被破事打擊或壓在地上摩擦，外在磨難都無法改變真正的內在價值。

他建議大眾透過持續學習或提升專業技能，想辦法拉高自己的含金量，當你有了價值，就會像那張百元美鈔一樣，走到哪都有人搶著要。

◎感謝 懸緝思維 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

美元 鈔票 價值

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