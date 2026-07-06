公務員加薪4000嫌太少？他曝「工作債券」思維：抱怨沒用、用腳投票才是真的

前兩天的公務員加薪文章最後整個討論都偏掉，覺得有點可惜，有些人在意加薪的算法，有些人在意加薪的時間，有些人在意主管加得比較多。

其實加薪的數字就擺在那裡，公務人員不含主管加給就是四千（專業加給2000+假定全薪5萬的4%）左右，今年及明年分兩次加薪。

如果覺得初考加得不夠（初任約3500）可以去考普考，覺得高考加得比普考高，可以去考高考，覺得主管多2000更好，可以去爭取當主管。

不是在說風涼話，而是這些是我們做為一個「個人」唯一直接努力的方式，年底投票那都是間接效果而已。

重點是，政府不會因為你在網路上抱怨就給你多加一點，你的財務也不會因為多抱怨一點而變得更好。

而我前一篇文章想要表達的是，財務狀況比較上軌道的人，對於加薪這件事會比較正面看待，因為從長期角度來講，一個月4000真的一點也不少。

一個月4千，一年就是4萬8千元，以4%的美債來反推，大約就是價值120萬台幣的債券，這就是工作債券的概念，只要你還在職，就可以持續領到配息。

不過很多人的重點都放在相對層面，例如：房價漲了多少、通膨這十年來增加了多少，科技業或其他業界這幾年加薪了多少...

但這些都是機會成本，現在這麼多公務人員辭職，沒有辭職的人一定是在機會成本衡量下決定留下來。

這就像這段時間買美股跟買台股的兩種世界，投資的方向不同結果當然也不同，但怪罪爛公司、爛川普是沒有意義的。

我也知道在還有一些財務目標想達成時會比較心急，如同前一篇文章講的，月存2萬跟月存2萬4千，相較於動輒300萬以上的頭期款來說，真的是無感。

但我還是建議試著站在這樣的角度來思考：首先是「你」左右不了政府的決定，加薪方案已經定案了，年底投票或許還有點用，但現在上網抱怨是保證沒用的，甚至找立委抱怨可能也沒用。

再來是你的財務目標有近了一點，但可能還是很遠，如果你不打算放棄這個目標，那只能想辦法讓自己再接近一點。

最後是如果你覺得自己在這個位置窮盡一切努力，離目標還是很遠，那最好的方式是離開現在這個位置，在對的位置努力才能事半功倍。

這次方案公布後，基本上確定了接下來兩三年的待遇水準，如果覺得這樣的待遇不夠吸引你的話，其實用腳投票才是對自己最好的方式。

以我而言，其實我本來就在等這次加薪方案，我也期待過一次加個一萬以上，不過方案公布後，仔細算了一下現在的年收入、不休假加班費（離職特休歸零）、年功俸到頂、請假的自由度等等，最終還是決定留下來。

影響我決定的不是政府對公務人員好不好，也不是這樣的調整公不公平，也不是相較物價實質薪資是增加或減少，重點都在我自己身上，只要考慮自己留在公職或辭職的機會成本就好。

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