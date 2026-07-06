快訊

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

聽新聞
0:00 / 0:00

子女十年不聞不問能不給遺產嗎？蘇家宏律師：符合這要件合法剝奪

聯合新聞網／ 張家麒
蘇家宏律師指出子女若長期不聞不問使父母痛苦，法律上恐構成「重大虐待」而喪失遺產繼承權，但仍須視個案情感背景而定。示意圖／123RF
蘇家宏律師指出子女若長期不聞不問使父母痛苦，法律上恐構成「重大虐待」而喪失遺產繼承權，但仍須視個案情感背景而定。示意圖／123RF

蘇家宏律師於影音內容中探討「不孝子女是否能不給遺產」的法律與情感層面。針對若父母生病時，子女不理不睬、不聞不問，他直言這種行為十分可惡，子女確實有可能因此喪失繼承權！

而若子女長達十年來都對父母不聞不問，且父母親對此感覺到很痛苦時，在法律上即有可能符合「重大虐待或侮辱」的法定要件，進而成為不給遺產的依據。

不過，蘇家宏律師也指出，許多情況在法律上不能一概而論、講得太過絕對，仍須回歸個案中的具體感情與苦衷。

例如：有些家庭因為父母親從小離婚，孩子跟著父親生活後，母親便見不到孩子，導致孩子無法前來探視，這類情況背後往往各有難處，因此仍要視具體的情感背景來做判斷。

此外，針對外界詢問若長達十五年都不孝不敬，是否就百分之百可以不給遺產？蘇家宏律師舉例，有些人是因為過去沒有能力撫養，才無奈將孩子出養給別人。

他認為，如果彼此之間沒有深仇大恨，不論是關心父母還是關心小孩，都是非常值得慎重考慮的事；他最後也感性分享，自己常對孩子說，天底下最親的就是父母與子女、或是手足之間，若能放下一切、至少知道彼此過得好不好，才是最珍貴的。

◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

遺產 家庭

延伸閱讀

買車基金存0050可以嗎？網看170萬車價：0050比車還值錢

想靠0050正2拚一台百萬二手Lexus？他買13張設定一年買車 網：這種心態一定抱不住

該賣0050換009816？動能策略挑戰傳統市值型…盲目賣舊換新小心適得其反

台股「四貸同堂」開滿14倍槓桿…本金100萬放大到1400萬！網：這是賭博

相關新聞

子女十年不聞不問能不給遺產嗎？蘇家宏律師：符合這要件合法剝奪

蘇家宏律師探討不孝子女是否可失去遺產繼承權，指出長期不理父母可能構成「重大虐待或侮辱」。他強調，具體情感背景須納入考量，並提倡親情珍貴。

公務員加薪4000元網路上罵爆、資深同仁卻滿意？短期與長期財務目標衝突：站在不同位置

公務員加薪方案引發熱議，雖然調薪幅度為4000元，但網路上卻充滿負評，指責不夠。資深公務人員多數表達滿意，顯示短期與長期財務目標的不同視角影響評價，反映出加薪對不同人群的財務壓力差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。