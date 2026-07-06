子女十年不聞不問能不給遺產嗎？蘇家宏律師：符合這要件合法剝奪

蘇家宏律師於影音內容中探討「不孝子女是否能不給遺產」的法律與情感層面。針對若父母生病時，子女不理不睬、不聞不問，他直言這種行為十分可惡，子女確實有可能因此喪失繼承權！

而若子女長達十年來都對父母不聞不問，且父母親對此感覺到很痛苦時，在法律上即有可能符合「重大虐待或侮辱」的法定要件，進而成為不給遺產的依據。

不過，蘇家宏律師也指出，許多情況在法律上不能一概而論、講得太過絕對，仍須回歸個案中的具體感情與苦衷。

例如：有些家庭因為父母親從小離婚，孩子跟著父親生活後，母親便見不到孩子，導致孩子無法前來探視，這類情況背後往往各有難處，因此仍要視具體的情感背景來做判斷。

此外，針對外界詢問若長達十五年都不孝不敬，是否就百分之百可以不給遺產？蘇家宏律師舉例，有些人是因為過去沒有能力撫養，才無奈將孩子出養給別人。

他認為，如果彼此之間沒有深仇大恨，不論是關心父母還是關心小孩，都是非常值得慎重考慮的事；他最後也感性分享，自己常對孩子說，天底下最親的就是父母與子女、或是手足之間，若能放下一切、至少知道彼此過得好不好，才是最珍貴的。

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