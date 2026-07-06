公務員加薪4000元網路上罵爆、資深同仁卻滿意？短期與長期財務目標衝突：站在不同位置

＊原文發文時間為7月3日

昨天公務人員的加薪宣布了，我看了看有部分定額（專業加給、主管加給各+2000、通案調幅4%），滿符合這次調薪的目的，那就是初等的薪水太過接近基本工資，誘因不足的問題。

而這樣的調薪職等越高幅度越小，雖然絕對金額還是比較大，但比起以往大家都調某個幅度，這次的調薪還是滿有想法的。

上網去看了一下評價，結果發現大多數人都在罵，覺得這樣調薪根本不夠，但反觀我身邊的人，卻普遍覺得還不錯。

我就在想這個落差是從何而來的，會不會我身邊的人（如果還在公職的）年資都很長了，奴性比較夠，所以加個4000就謝主隆恩了。

但不管怎麼說，4000本來就不算少了啊，為什麼網路上很多人還是忿恨不平？

我發現不能用絕對值來比較，而是要用相對位置來看。

指的是我，以及身邊的人大多已經結婚買房了，至少壓力最大的頭期款已經有了，接下來雖然付房貸、養小孩會有點壓力，但原本的薪水就還算負擔得起。

這種情況下加薪4000元是錦上添花，對生活沒什麼太大影響，但可以加速未來退休規劃的時程。

但可能有許多人正在存錢買房子，心裡想著公務人員這工作沒有未來，連個在非六都的房子都買不起，這次加薪4000元連雪中送炭都稱不上，因為本來一個月存2萬，要存150個月以上，現在一個月存2萬4千元，也還要存125個月，根本無感。

我想這就是公務人員對加薪的看法會有兩極化的原因，沒有短期財務目標的人覺得「長期而言」算是很不錯了，但有短期目標的人，根本看不到長期。

我最近也一直在思考關於指數投資的事，一般而言現在會推廣指數投資（尤其在今年大多頭）的人，應該都已經見識到指數投資的威力，某方面來講指數投資已經幫我們實現了某些目標，並且讓我們看到更遠的未來。

相對而言，我們就是比較能著眼「長期」的人，因為接下來還要投資20年、30年，所以如果為了追求高報酬而承受更高的風險，在我們眼裡是不划算的。

但對其他有短期目標的人來說呢？如果目標是5年後要買房，一個月可以存下2萬元，目標金額是300萬，那指數投資跟主動投資比起來，哪個對接近目標比較有幫助？

很多人會選主動選股吧，因為指數投資在這種情況下可能也要花10年才能達到目標金額，整整差了5年左右。

理性上來說，主動選股可能會幫你更快達到目標，但也可能會讓你延後非常多，期望值或許超過10年不少。

但對當事者來說，目標可能不是最終能不能買到房，而是5年內就要買到房，如果5年內沒有存到足夠的錢，就算是短期財務目標的失敗。

當然，這種期待是不是理性的還有討論空間，但我想即使是指數投資人，應該多半也經歷過這樣的時期。

當你走過這樣的時期後，就可以很理性的說「慢慢來比較快」，但處在當下的人很難這麼理性吧。

所以我可以理解有些公務人員對調薪感到非常失望，因為他們覺得「太少」；也可以理解有很多人即使看了各種指數投資的文章，也還是堅信指數投資「太慢」。

從我的角度來看，這次調薪「不少」、指數投資也「不慢」，但這其實是看事物的位置不同，感受到的財務壓力不同而產生的結果。

很矛盾的是，如果指數投資沒有累積到一定的數字，不只自己很難認同指數投資，別人也很難相信你，但當資產累積到另一個等級時，又很難再去同理自己在二十多歲的財務心態。

很多事情的結論不同，都是因為站的位置不一樣，看事情的角度也會完全不同，我發現很多分享都是著眼於「我」看到什麼，但這些景象可能是其他人難以想像的，因為他們根本沒到過你的位置。

補充一下，文裡的4000是專加2000+全薪5萬通案調4%=2000而來。 1. 我知道通案4%是明年的事，但依然是這次宣布的方案。 2. 通案4%是本俸+專加+主管加都+4%，從行政院懶人包的調幅可以反驗算，另外調薪幾 %以往也都是這個模式。

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