銀行App有哪些好用服務？網友激推國泰世華CUBE十大熱門功能

你有多久沒踏進銀行了？

從付房租、繳費、查帳，到投資理財，現在只要拿起手機，幾分鐘內就能搞定。隨著數位金融持續進化，加上新的科技技術一步步融入金融服務，我們與銀行互動的方式持續在改變。銀行App早已不限於查餘額、轉轉帳、繳個卡費，而是許多人每天都會打開的財務管理中心。有些人用它投資理財，有些人靠它掌握整體資產、消費狀況，不分年齡層的把日常金融操作移到手機上完成。

在競爭激烈的數位金融市場中，國泰世華CUBE App憑藉持續更新的功能與便利體驗，成為不少用戶手機中的常駐App。從網友討論可以看出，CUBE App受到關注的原因不只在於日常金融操作，更延伸到消費回饋、信用卡權益、投資理財與AI查詢等不同使用情境。究竟哪些功能最受網友青睞？哪些服務擁有超高討論度，甚至成為使用者離不開它的關鍵原因？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出國泰世華CUBE App十大最受網友關注的熱門功能，一起看看大家最常用、最愛用，也最願意分享的數位金融神功能有哪些。

【網路溫度計DailyView】提醒您



謹慎理財、信用至上，相關資訊仍以官網為主。



本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

No.10 CUBE個人年度回顧

每到歲末年終，社群平台總被音樂、串流平台的「年度總回顧」洗版；其實消費也需要這樣的整理。

CUBE個人年度回顧之所以受到討論，在於它不只是回顧花了多少錢，而是進一步整合帳戶使用、投資理財、信用卡消費、數位安全防護…等資訊，轉成容易理解的年度彙整資訊。用戶可以回看消費與理財軌跡，也能觀察自己的金錢使用習慣。

★ 個人年度回顧如何看金流變化？

曾有脆友分享自己的銀行年度回顧，發現「存款最少的一天」帳戶只剩1,230元，貼文吸引162.8萬人次瀏覽，也引發不少網友跟著曬出自己的回顧結果。網友笑說「為什麼你們裡面都有錢啊我怎麼是負的」、「我是真沒想到1,230在脆上還能炫富」、「今天有看到回顧，完全不想面對沒有點開」。

No.9 AI智能查詢與對話式服務

國泰世華銀行提供

國泰世華銀行提供

從寫信、整理資料到規劃旅遊行程，AI早已悄悄成為許多人生活中的得力助手。如今，這股AI風潮也吹進金融服務領域，銀行紛紛升級數位體驗，讓民眾處理帳務、查詢資訊等都能享有更智慧、更便利的服務。

★ 導入生成式AI，聊天發問就能解決問題？

對話式功能搜尋像是一位熟悉App每個功能的數位助手。無論是想匯出數位存摺、領取優惠券，或尋找卡片安全鎖等功能，都不必再逐層翻找選單，只要輸入需求，App便能理解用戶意圖，快速引導至相關頁面或功能位置，讓操作流程更加直覺，也降低還不熟悉介面時的探索成本。

導入生成式AI技術後，升級版智能助理阿發成為能直接互動提問的智慧服務入口。以前想查用卡權益、投資理財項目，需要在不同頁面找答案；現在用戶可以直接用平常說話的方式提問。像是「沒帶卡怎麼領錢」、「去沖繩玩刷CUBE卡有回饋嗎」，這種平常會問朋友的問題，阿發也能輕鬆理解，並從國泰世華官方資訊中整理重點，讓查詢金融服務變得更直覺。

No.8 手機提款

Pexels

示意圖／Pexels

出門買午餐才發現錢包忘在家，偏偏店家只收現金；或是想輕裝出門只帶手機，結果臨時又得領錢，這種讓人瞬間傻眼的情況，相信不少人都遇過。

★ 忘記帶卡怎麼領錢？

手機提款就是為了這種突發狀況而生。現在不少銀行都已支援相關功能，手機也逐漸升級成「備用錢包」，就算忘了帶金融卡、身上沒現金，還是能快速領錢救急，不怕當場卡關。

網友表示「很早就開通了，雖然不常用但必要的時候確實蠻實用的」、「我也是最近才開始用，設定完直接去提款機領錢，超快」、「我現在出門幾乎都不帶卡了，一台手機就好」。

No.7 外幣買賣、換匯、匯率提醒

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

無論是出國旅遊、海外網購，還是想趁低點先換外幣，匯率都是不少人關注的重點。尤其台灣人愛去日本，日圓匯率更常成為討論焦點。只是天天盯盤難免耗時，透過CUBE App的匯率到價通知與線上換匯功能，先設定理想價位，等系統提醒後再決定是否換匯，讓流程更省時便利。

★ 匯率提醒如何幫助掌握換匯時機？

如果剛好搭上限時換匯優惠或外幣ATM活動，還能形成省時又省手續費的Combo效果。有網友就分享，「如果要換日幣的話，會用國泰世華的App（CUBE App）以相較便宜的即期匯率買日幣；再到外幣ATM領現鈔」；也有人提醒，「國泰世華外幣ATM的日幣很熱門，很常被提領一空，千萬不要出國前一天才來領」。

No.6 帳戶管理

帳戶管理看似基本，卻是使用銀行App時最常接觸的功能之一。從查詢餘額、確認薪資入帳，到調整非約定轉帳限額，都直接影響日常金流是否順暢運作。

★ 子帳戶可以拿來做什麼？

帳戶管理不只是查餘額，也包含如何把錢分配得更清楚。對剛開始工作、存錢或規劃理財的人來說，子帳戶就像替不同用途準備的小錢包，能把生活費、旅遊預算、短期資金或儲蓄目標分開整理。透過CUBE App加開子帳戶後，不只方便分帳管理，也可依需求運用於外幣換匯、投資基金、繳費，甚至作為任何券商交割戶使用，讓日常金流安排更有條理，網友分享「開子帳戶統一管理的話只要用一個銀行App就好，桌面真清爽」。

No.5 轉帳服務

轉帳是絕大多數人常使用的銀行App功能。從朋友聚餐分帳、房租匯款，到不同帳戶間轉錢，每個月用上4、5次就如家常便飯。

★ 不知道對方帳號也能轉帳？

在轉帳功能的討論中，不少網友於Dcard分享「太好轉」的使用經驗。它的特色在於轉帳方不需要先知道對方的銀行帳號，只要設定金額與取款密碼，產生專屬連結後，再透過LINE、簡訊或Email傳給收款人；對方點開連結並輸入資料後，就能完成收款。

對常需要聚餐拆帳、代墊費用或臨時轉錢的人來說，這類功能減少了來回詢問帳號、核對數字的麻煩，也降低轉錯帳號的風險，網友提到「不需要對方的帳號，只要生成連結、密碼就能轉帳給別人，再也不用擔心帳號輸錯搞烏龍了哈哈哈」、「太好轉功能真的好讚」。另外，也可以選擇設定自己的行動電話號碼綁定台幣存款帳戶，那收款時對方只要選擇銀行代碼後直接輸入行動電話號碼就可以輕鬆完成轉帳喔！

No.4 證券投資

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

投資逐漸成為年輕族群理財的一部分，從台股、ETF定期定額到美股投資，使用者也期待投資操作能與日常金融服務無縫整合，網友表示「切換網銀跟下單帳密就快花轟」，點出許多人在管理存款與投資時，會遇到平台分散、帳密切換與資訊不易掌握的麻煩。

★ 銀行和證券資產可以一起管理嗎？

CUBE App可申辦國泰證券的台股證券與美股複委託帳戶，也支援台股、美股定期定額投資。除了設定理財項目外，用戶也能在一個App內查看銀行與證券資產，從存款、投資配置都更容易一起掌握，減少在不同平台之間來回切換的麻煩。

No.3 小樹點查詢與折抵

針對小樹點，網友常發問的是累積大筆點數後不知道怎麼用，或者是怎麼用才划算。許多人分享，從日常消費、餐飲購物券到旅遊需求，不少人會用CUBE App查詢點數以及折抵單筆消費，也讓「小樹點可以怎麼用」成為熱門話題。

★ 帳單折抵、里程轉換、商品兌換在哪操作？

CUBE卡有多種權益方案，包含「樂饗購」、「趣旅行」、「玩數位」、「集精選」、「慶生月」、「全支付」、「台塑家」…等。不過，比起研究各種權益內容，對多數使用者而言，更常使用的功能還是查看小樹點是否入點、掌握累積進度，以及如何使用點數對自己最有利，在CUBE App內可選擇未出帳消費明細項目進行直接折抵，；若想進行里程轉換、兌換餐券、即享券、品牌商品…等，則需透過國泰優惠CUBE Rewards完成。

No.2 信用卡權益與優惠通路查詢

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

「如何切換權益」、「不同方案適合哪些消費情境」都是熱門討論話題，不少網友分享曾因忘記切換，而錯過原本以為可妥妥入手的回饋。「我之前也是忘記切換，刷了2萬多」、「刷了快4萬的機票也沒切換到==」。

★ 權益切換規則怎麼看？

不少卡友分享，遇到大筆消費或特定通路時，會在當天回頭確認CUBE App的權益方案是否符合需求。由於CUBE卡權益方案一天可切換一次，只要在當晚12點前完成切換，即可適用當日消費，因此使用者不必急著在刷卡當下做出決定，仍可依當天的消費情況調整。網友則提醒「要在晚上11:59決定當天要停在哪方案」、「ㄧ律以當天結算的最後時間權益為主」、「就要計畫今天比較大的消費適合什麼」。

No.1 領取消費優惠券、匯率優惠券

在討論度中居高不下、網路聲量突破萬筆的功能，正是大家超有感的「省錢工具」。對多數人來說，最直接的吸引力仍是能不能省錢或獲得更多回饋。無論是吃飯前先看有沒有餐飲券，或換外幣前確認是否有減碼優惠，先花幾秒檢查是否有隱藏好康可疊加，也逐漸成為不少用戶的固定動作。

★ 優惠券可以用在哪？

優惠券需於CUBE App內領取，並於活動期間內使用。除了常見的刷卡通路優惠，優惠券也可能涵蓋外幣換匯減碼、跨行轉帳優惠次數、跨行提款優惠次數等不同金融情境。省下的金額或許不一定驚人，但從消費、換匯到日常轉帳提款，都能多一層精打細算的空間，也讓銀行App更像是整合生活消費與金融服務的一站式入口。

【本文由國泰世華銀行邀稿】

證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務

定期定額服務由國泰綜合證券提供

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月5日至2026年6月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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