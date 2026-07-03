畢業前存下第一桶金！女大生曝理財「成功關鍵」 網讚：全是應得的

許多大學生一畢業就面臨學貸與生存的雙重壓力，近日，一名即將畢業的女大生開心分享，自己透過縝密的理財規劃與持續的努力，成功在領到畢業證書前達成「淨資產破百萬」的里程碑。這不僅吸引大批同齡人朝聖取經，更釣出許多理財同好大方分享「不看盤」的穩健投資心法，讓不少網友大讚：「大學四年沒有白費，這起步真的太漂亮了！」

原PO在Dcard坦言，自己能存到這筆錢並非「完全只靠自己」。她非常感謝家人每個月固定贊助10,000元的生活費，讓她能大幅減輕日常三餐與開銷的壓力。有了這層保障，她大學四年積極參與打工與企業實習，並將自己辛苦賺來的薪水幾乎「100% 存下來」。

除了開源與節流，原PO強調最核心的關鍵在於「持續投入股票與存錢」。她表示，只要擁有固定收入、願意嚴格控制花費，再加上正確的投資理財規劃，從大一到大四存到100萬絕對是有機會做到的。她也大方公布自己目前的實際存款已達到130萬左右，即便扣除身上背負的幾十萬學貸，淨資產也穩穩突破百萬大關。看著帳戶裡一點一滴累積的數字，讓她直呼成就感滿滿，並期許自己下一個「一千萬」的目標能早日達標。

原PO的喜悅分享，不僅沒有引來酸民的攻擊，反而獲得留言區一面倒的祝賀與肯定。許多網友紛紛留言：「妳很棒，不但沒花光家裡給的錢還自己打工實習，這是妳應得的！」、「有家裡當後盾是助力，沒必要沒苦硬吃，恭喜存到第一桶金！」

不過，有網友一針見血地指出，這幾年許多大學生辛苦存到了第一桶金，卻因為社會經驗不足，成為「詐騙集團」眼中的超級大肥羊，呼籲原PO在投資理財上務必保持保守與警覺，近期股市動盪，不妨耐心等待進場好時機，以權值股或金融股為主。此外，無論是面對親戚、朋友甚至是感情不睦的家人，都最好對自己的真實存款數字保持絕對低調。畢竟財不露白，低調前行才能避免不必要的金錢糾紛與人際困擾，穩穩邁向千萬資產的下一個人生階段。