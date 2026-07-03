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老爸留下近4億財產！子女不服媽媽先拿1.6億 打官司13年仍敗訴

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
配偶請求夫妻剩餘財產差額分配後，才進一步分配遺產。示意圖／Ingimage
配偶請求夫妻剩餘財產差額分配後，才進一步分配遺產。示意圖／Ingimage

一場豪門爭產官司纏訟13年終於落幕。最高法院最新判決指出，丈夫過世後，遺產並非由配偶與子女直接平均分配，而是應先計算「夫妻剩餘財產差額分配」，由婚後財產較少的一方先取得差額的一半，再就剩餘遺產進行繼承。

本案中，妻子主張，她與丈夫未約定夫妻財產制，丈夫於99年間過世後，依《民法》規定，她有權請求夫妻剩餘財產差額分配。經計算，丈夫婚後剩餘財產約3億9,816萬元，妻子約6,286萬元，雙方差額約3億3,530萬元，因此請求取得差額的一半、約1億6,765萬元，再依法分割丈夫遺產。

子女則主張，應調整妻子的剩餘財產分配金額，並對部分遺產範圍及分割方式提出爭執，雙方因此展開長達13年的訴訟。

法院審理後認定，妻子依法有權請求夫妻剩餘財產差額分配。法院也審酌，夫妻婚姻存續期間，丈夫負責經營事業，妻子照顧家庭及子女，雙方各自分工，妻子並無不務正業或浪費成習等情形，因此沒有調整或減少其剩餘財產分配額的理由。

至於遺產分割部分，最高法院指出，被繼承人遺留的大陸地區及泰國不動產、境外公司股權等財產，均已依相關法律認定處理方式；另部分繼承人代墊的遺產稅，也可另行向其他繼承人請求償還，不一定要先由遺產扣除。

最高法院最後認為，原審認定妻子可依法請求約1.676億元夫妻剩餘財產差額分配，並依應繼分分割遺產，適用法律並無違誤，因此駁回子女上訴，全案定讞。

遺產稅 最高法院 民法

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