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錢給多不等於買到孝順！蘇家宏律師揭「5大錯誤迷思」：別讓孩子把父母當提款機

聯合新聞網／ 張家麒
蘇家宏律師指出父母傳承財產常陷入「提早過戶換孝順」等五大迷思，提醒應引導孩子向上提升，避免讓下一代當成提款機而落得財產被提空的下場。示意圖／Ingimage
蘇家宏律師指出父母傳承財產常陷入「提早過戶換孝順」等五大迷思，提醒應引導孩子向上提升，避免讓下一代當成提款機而落得財產被提空的下場。示意圖／Ingimage

律師蘇家宏日前於影音內容中指出，許多父母在進行資產傳承時常陷入「錢給孩子」的五大錯誤迷思。

首先，部分家長誤以為提早將財產過戶，子女就會變得孝順，但實際上當金錢轉移後就屬於子女個人資產，無法以此當作孝順的交換條件；

第二，以為給予幾千萬的龐大金額就能換來孝順，也是不切實際的幻想。

第三，若不給現金改給房子，同樣無法保證子女會感恩，甚至可能面臨過戶後被子女趕出家門的風險；

第四，父母不要認為把持住財產自己就是老大，並以此高壓強迫孩子服從，這往往會引發下一代強烈反彈；

最後，蘇家宏律師提醒，千萬不要讓孩子把父母當作理所當然的「提款機」，否則子女習慣啃老，到年老時資產被提領一空將落得悲慘下場，父母應引導孩子向上提升，而非一味給予。

◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

父母 財產

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