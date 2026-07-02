錢給多不等於買到孝順！蘇家宏律師揭「5大錯誤迷思」：別讓孩子把父母當提款機

律師蘇家宏日前於影音內容中指出，許多父母在進行資產傳承時常陷入「錢給孩子」的五大錯誤迷思。

首先，部分家長誤以為提早將財產過戶，子女就會變得孝順，但實際上當金錢轉移後就屬於子女個人資產，無法以此當作孝順的交換條件；

第二，以為給予幾千萬的龐大金額就能換來孝順，也是不切實際的幻想。

第三，若不給現金改給房子，同樣無法保證子女會感恩，甚至可能面臨過戶後被子女趕出家門的風險；

第四，父母不要認為把持住財產自己就是老大，並以此高壓強迫孩子服從，這往往會引發下一代強烈反彈；

最後，蘇家宏律師提醒，千萬不要讓孩子把父母當作理所當然的「提款機」，否則子女習慣啃老，到年老時資產被提領一空將落得悲慘下場，父母應引導孩子向上提升，而非一味給予。

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