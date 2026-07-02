跳槽、轉職必看！這樣回話不踩雷 用「把功勞讓給別人」打造滿分第一印象

初到新環境時

無論是大學畢業初出社會、轉職或調職等原因，進入新職場的第一天，就要抬起頭走進公司。搭乘或進出電梯時，也務必抬起頭。

在他人看來，抬著頭走路的人就像是在說「歡迎和我說話」，給人一種非常親切、容易親近的感覺。於是，自然就會有人問你：「請問是新進的同事嗎？」讓你更快的融入環境。

當有人主動搭話時，記得謙虛的回應：「我還不熟悉這裡，所以有點緊張。」

被問到「工作還習慣嗎」，可以回答：「多虧前輩們都很照顧我，已經漸漸習慣了。」將功勞讓給周圍的人。千萬不要表現出自己很能幹的樣子，如「我不太怕生」或「我很享受新環境」等。這樣的話語有時會讓人產生誤解。

想順利融入新環境，關鍵在於言行與態度，應避免造成其他人的壓力。

秒熟人最喜歡溫暖又謙虛的人。只要你抬起頭走路，他們就會悄悄靠近你，關心的問：「有沒有需要幫忙的地方？」並默默支援你。

無論進入什麼樣的環境，受到親切前輩照顧、喜愛的人，總是能更快的適應環境並發揮所長。這一點同樣適用於新才藝課程（或講座）、進入新教室時。保持抬頭、讓人容易搭話的態度，是非常重要的。

提早抵達上課地點，坐在座位上。每當有其他人進入教室時，抬起頭並送出一個眼神，就會有人主動問：「你是新來的嗎？」

教室裡往往有些不成文的規矩或規則，如果能儘早結識到熟悉的人，就能從他們那裡學到各種規矩、與老師的相處方式等，快速融入環境。 大是文化《成功的人都得學會自然熟》，作者：野口敏

事實上，謙虛的人通常更受歡迎。

例如，當你從大公司跳槽到一家中型公司時，如果有人說：「你以前在上市公司上班，對吧？」別忘了抬舉對方，說：「我覺得這家公司有更光明的前景，所以才轉職過來。」

若用高高在上的說法，例如：「我覺得在小公司比較能發揮能力。」反而會留下不好的印象。

容易不自覺就用居高臨下語氣說話的人，務必更謹慎的使用言語。

（本文摘自大是文化《成功的人都得學會自然熟》，作者：野口敏 ）