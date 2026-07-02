《「我是有錢人」迷思801》擔心勞保破產的年輕SOHO族 該如何加強自己的保障？

無一定雇主怎麼投保？

前一陣子，筆者在跟同學聊天時，得知她的女兒自畢業後，就沒有上過一天正式的班，一直以在網路上販賣各種商品為業，完全沒有投保勞工保險，也拒絕投保勞保。

當然，對於「無一定雇主」或「自營作業」的實際勞動者，依法是可以加入本業的職業工會投保勞健保的。其中的「無一定雇主」是指「經常受僱於兩個以上不同雇主，且工作時間、地點不固定的勞工（如臨時工、接案設計師、外送員等）」；「自營作業」則是指「獨立從事勞動或技藝工作，且沒有僱用員工的個人工作者（如擺攤小販、個人工作室、水電裝潢師傅、自由職業者等）」。

只是在投保時，必須注意「須從事實際勞動（勞保屬於「在職保險」，無工作者或家庭主婦不可透過工會投保）」、「須加入「本業工會（例如從事餐飲業，就必須加入餐飲業職業工會，不可隨意掛靠在其他不相關的工會。一旦經勞保局查核身分不符，則將取消投保資格且已繳保費不退還）」，以及「地區限制（部分工會對會員的戶籍地，或工作地有限制。例如要求必須在同一個縣市）」。

憂勞保會倒…所以不敢投保？

但筆者朋友女兒選擇不投保工會的理由是：反正勞保極有可能倒閉，與其可能繳了一輩子形同一場空，還不如在一開始，連勞保保費都不用繳（省了勞保保費）。

關於這個問題，筆者有以下幾點回覆重點。首先，勞工保險除了老年給付之外，還提供各項重要保障，非常值得加入勞保。且如果受僱於雇主，則還有投保就業保險的資格（在職業工會的員工，則無法投保就業保險）。就業保險的給付內容，請見下表一。

資料來源：https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28472/28480/nodelist

這是因為就算未來勞保老年給付（退休金）領不到半毛錢，單單從「理賠金/所繳保費」的角度來看，勞保各項給付的CP值，其實是遠高於各種商業保險的。

根據《勞工保險條例》的相關規定，現行享有勞工保險的上班族，主要有生育、傷病、失能、老年及死亡這5種（請見下表二）。但是其中的「傷病給付」，則在2022年5月1日正式生效施行的《勞工職業災害保險及保護法》（簡稱災保法）後，將「因職業災害」所導致的傷病，另外拉出專法及保障內容，且擴大了納保範圍，讓受僱於登記有案單位的勞工不分人數均強制納保，且保險效力自到職日起算。

資料來源：勞工保險局勞保給付專區

因為根據相關法規，只要是受僱於依法已辦理登記事業單位之勞工，無論是否已領取勞工保險老年給付，雇主均應依《勞工職業災害保險及保護法》第6條規定，為其辦理參加勞工職業災害保險。

但其理賠的前提，必須符合「職業災害」的特殊定義才行，與勞保原先的「傷病給付」定義與給付內容完全不同。有關勞保、災保法與勞基法中，有關「傷病給付」比較差異，請見下表三。

註：被保險人退保，於領取失能年金給付或老年年金給付期間死亡，或保險年資滿 15 年，並符合勞工保險條例第 58 條第 2 項各款所定請領老年給付資格，於未領取老年給付前死亡者：依失能年金或老年年金給付標準計算後金額之半數發給

勞工保險給付有5大項目

實際以30歲族群平均月薪4.8萬元為例，其勞保月投保薪資上限是4萬5800元（第11級），勞工自行負擔的年繳保費是1萬3740元（勞保費率是12.5%、勞工負擔比率是20%、雇主負擔70%、政府負擔10%；但如果加入職業工會，則勞工要自行負擔60%，另四成由政府負擔）；假設以膽結石手術、住院5日為例，因為住院第四天起才給付，所以總共只給付2天，也就是1527元。

但以另一張20年期繳費的日額型終身醫療險為例，由於還有住院手術及看護的給付，再加上65歲以下的三倍給付，30歲男性年繳保費為2萬0160元；但是總理賠金額，則可以高達1萬9000元。

儘管商業保險的「理賠金額/年繳保費」倍數較高（請見下表四），但不要忘了，勞工保險的給付，至少有生育、傷病、失能、老年、死亡這5大項目。如果把除了傷病之外，失能、老年、死亡這三項，每一位勞工都有可能拿到的項目及總金額計算進去，勞保的「總給付金額/總年繳保費」，依然遠遠優於一般的商業保險。

資料來源：勞工保險局、某壽險公司日額型住院醫療險及費率表

建議要保商業保險

其次，就算不願意投保「未來可能拿不到一毛保障」的勞工保險，但也一定要投保各類商業保險，以及職災保險。這是因為勞工保險及職災保險，是提供上班族工作期間的各種保障。一旦年輕人沒有勞保保障，就無法享有表二所列的勞保5大保障。

然而，年輕人最大的困境就在於：還沒有累積出一定的「家底（存款）」。所以，在遇到人生各種生、老、病、死的風險時，將更難以承擔及應對。此時，就需要自行花更多預算，買好、買滿各種商業保險（請見表二最右欄）。

至於筆者最建議的商業保險，主要是醫療險與失能險。且又以「低保費、高保障（一年期附約，優於終身主約）」、「理賠較為容易（確診後就一次給付的癌症、重大疾病或特定傷病險為先）」，以及「理賠範圍廣（住院醫療險）」為投保參考標準。

另以職災保險為例，除了「有一定雇主」或「在職業工會（如計程車司機、攤販、個人接案工作者）或漁會」加保外，只要是屬於「自然人雇主或其受僱勞工（如裝潢工頭及其僱用的臨時工）」、「實際從事勞動人員（如平台外送員、街頭藝人等）」，或是「《勞基法》規定的提供勞務童工（如廣告童星等，由受領勞務者申報）」等的「非典型勞工」，也屬於「特別加保制度」的納保對象，只是保費分攤的比例有差異（請見下表五）。

由於這位同學的女兒，還養了好幾隻貓。雖然市售寵物險的保費並不便宜，且有諸多限制，但在「沒健保寵物」就醫費用，會比「有健保民眾」還要高之下，仍值得眾多年輕貓奴、狗奴們參考投保。

最後，在退休金籌措的部分，筆者還是建議這位年輕美眉，一定要透過積極投資理財的方式，為自己籌措退休金。至於累積退休金的方式，還是建議以積極穩健、分散風險的基金或ETF為主，而不是擁有固定配息的標的。在此同時，可以在「分散風險」與「拉高報酬率」的角度下，加重海外投資的比重。