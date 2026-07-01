砸錢送兒女赴美！癌末婦臨終換來1句「工作忙」心寒喊：遺產一毛都不留

面對不孝的兒女，父母可以不留遺產給他們嗎？房產專家何世昌近日分享一則令人感傷的案例，一老先生正面臨著艱難的抉擇，他的妻子不久前因病去世，留下了數千萬元的存款以及在台灣和澳洲的多處房產，這些財產是夫妻多年辛苦打拚的成果，但老先生卻因妻子臨終前的遺願而陷入了深深的掙扎。

老夫妻年輕時憑藉著努力與運氣，成功翻轉了人生，為了提供孩子們更好的教育，他們在子女高中畢業後便送往美國留學，夫妻倆則移民至澳洲。十年前，因思鄉情懷，他們決定返回台灣定居，享受安逸的退休生活。

然而，幸福的生活卻因妻子的重病而戛然而止，妻子被診斷出癌症，病情迅速惡化。在她生命的最後時光，遠在美國的子女因工作繁忙而拒絕回台探視，讓她感到極度失望，她在臨終前對丈夫表示，無論如何都不希望將財產留給不孝的子女。

老先生在妻子去世後，面對著巨大的內心煎熬，因為他深知這些資產是夫妻共同努力的結果，若全數捐出，對不起當年辛苦的兩人也覺得心有不甘，但若留給子女，又形同背叛了對妻子的承諾，即使他詢問了多位摯友的意見，卻始終無法解開心中的死結。

何世昌指出，這名老先生的故事並非個案，而是台灣步入高齡化社會後，許多家庭正在面臨的共同課題。隨著社會的變遷，家庭關係的維護與情感交流變得尤為重要，尤其是在面對生命的終結時，如何平衡情感與財產的問題，將成為未來許多家庭需要思考的課題。

律師吳挺絹指出遺產分配「不孝子女仍受法律保障」，即使長期不探視、辱罵父母，只要沒被法院認可依據民法第1145條的規定喪失繼承權，就仍可主張特留分，律師蘇家宏也建議民眾，可提前設立信託或生前贈與，把財產給主要照顧者。