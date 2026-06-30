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學生速食店打工…訂單「多加一個零」恐賠慘 產品放早餐銷售窗右邊結局神轉

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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在銷售中，很多導購也應用了這個技巧，即利用顧客身體敏捷的一側，來拉近與顧客的距離。

有一位學生在速食店打工，一次在填優酪乳的訂單時粗心多加了一個零，把四瓶的訂單變成了四十瓶，按規定這筆錢要由打工者自己負責，但對他來說就是自己兩週的收入啊！

這不得不讓他去想怎麼儘快多賣出去一些。他觀察到，人們進商店購買東西時，會習慣性地向左或向右直接拐彎，而且他發現習慣向右的居多。

本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》
本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》

所以，第二天早上，他把優酪乳放到了早餐銷售窗的右邊，人們很容易看到。優酪乳架子上面還有一句話「加強營養少不了優酪乳」。結果優酪乳很快銷售一空。

商品的位置能影響我們的購買欲，這正像我們的反應機制一樣，有一側就是這樣「工作」的。在接待客戶或向客戶推銷商品時同樣如此。

在一家店裡，店老闆看過關於人的行為的書。

所以，他的店員是這樣站的：門口兩排一站，但都是斜側著身，面帶微笑，與其他店不同的是，他要求店員觀察進店顧客的衣著飾品，如果是右手拿著包（或者是右側額頭露得比較多），那麼就讓左側的店員喊「歡迎光臨，請這邊走。」

隨後左邊的店員就帶著顧客走了；依此類推，如果是相反的，那就是右邊店員的事了。

當然，作為一家公司的前臺接待，公司在培訓時，也應該告訴接待人員，當客戶來時，除了面帶微笑、側身站好迎接對方外，還要觀察所接待的客戶有沒有拿包或行李，以及觀察客戶的頭髮分線偏向。由此找到對方比較機敏的一邊，並進行接待。

（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)

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