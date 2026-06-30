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爬到業界頂尖一樣滿身壓力！菲女狼與高階主管對談打破迷思：光鮮亮麗的背後都是妥協

聯合新聞網／ 菲女狼
與業界頂尖機構的高階主管前輩對談後，驚覺即便是人人稱羨的位置仍充斥著各方壓力與組織角力，進而體悟到每份光鮮亮麗的背後都有外人不知的辛苦。示意圖／Ingimage
與業界頂尖機構的高階主管前輩對談後，驚覺即便是人人稱羨的位置仍充斥著各方壓力與組織角力，進而體悟到每份光鮮亮麗的背後都有外人不知的辛苦。示意圖／Ingimage

這個世界只有夢幻，沒有夢幻工作

昨天跟一位前輩聊起，我最近工作上的瓶頸和困境。

原本是想請教他一些建議，沒想到聊著聊著，我反而有點意外。

因為在我眼中，他已經在業界頂尖的機構，擔任著人人稱羨的高階主管。

我一直以為，到了那個位置，工作應該就輕鬆了。

結果並沒有...

他一樣有各方的壓力，一樣有組織裡的角力，一樣有不得不妥協的事情，也一樣有很多做了卻未必被看見的努力。

每一個位置，都有屬於那個位置的壓力。我們總是羨慕別人的工作，卻很少看見，每一份看起來光鮮亮麗的背後，都有外人不知道的辛苦。

這個世界，只有夢幻，沒有夢幻工作。

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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