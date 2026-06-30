聽新聞
0:00 / 0:00
工作調度和人事安排不合理？機械公司遇罷工抗議 員工喊不幹了要辭職
我們每天面臨的很多事，從不同的角度都可以解釋為危機，我們同樣可以用分割法轉危為安。
我們使用分割法時需要注意場合和時機，並且在使用時要靈活應變，可以從不好的、不合理的部分說起，也可以從好的、合理的部分說起。
有一家機械公司曾經遇到過這樣的危機，一天早晨員工們紛紛喊著「不幹了，不幹了，我們要辭職」。廠長聽到這樣的話後，及時做出了反應。
廠長：「大家幹得好好的，為什麼要辭職啊？」
員工：「新的工作調度和人事安排一點都不合理，我們怎麼還幹得下去。」
廠長：「請大家放心，我一定給大家一個滿意的答覆。」
廠長（瞭解情況後）：「我瞭解了情況，造成大家的困擾，我代表公司真誠地道歉。那麼我可否向你們請教一些問題，在諸多不合理之中，你們覺得最讓你們接受不了的是哪部分？」
員工：「是這樣的，之前我們的小組合作很順利，可是現在新的工作調度一出來，不僅工作量加大了，而且小組成員變化很大，同時有這麼多變化，我們怎麼可能高品質地完成任務？」
廠長：「關於這一點我真的很抱歉啊，你們說得很有道理，我能站在你們的立場認同你們的話，我馬上跟總經理商量對策解決這個問題。現在大家各回各位，我保證這個問題很快就能解決。」
只有讓員工把話都說出來，廠長才能瞭解原因。員工提出不能接受新的工作調度和人事安排，只要找出了不能接受的部分，廠長就可以找到對策解決問題了。
（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。