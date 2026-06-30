工作調度和人事安排不合理？機械公司遇罷工抗議 員工喊不幹了要辭職

我們每天面臨的很多事，從不同的角度都可以解釋為危機，我們同樣可以用分割法轉危為安。

我們使用分割法時需要注意場合和時機，並且在使用時要靈活應變，可以從不好的、不合理的部分說起，也可以從好的、合理的部分說起。

本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》 有一家機械公司曾經遇到過這樣的危機，一天早晨員工們紛紛喊著「不幹了，不幹了，我們要辭職」。廠長聽到這樣的話後，及時做出了反應。

廠長：「大家幹得好好的，為什麼要辭職啊？」

員工：「新的工作調度和人事安排一點都不合理，我們怎麼還幹得下去。」

廠長：「請大家放心，我一定給大家一個滿意的答覆。」

廠長（瞭解情況後）：「我瞭解了情況，造成大家的困擾，我代表公司真誠地道歉。那麼我可否向你們請教一些問題，在諸多不合理之中，你們覺得最讓你們接受不了的是哪部分？」

員工：「是這樣的，之前我們的小組合作很順利，可是現在新的工作調度一出來，不僅工作量加大了，而且小組成員變化很大，同時有這麼多變化，我們怎麼可能高品質地完成任務？」

廠長：「關於這一點我真的很抱歉啊，你們說得很有道理，我能站在你們的立場認同你們的話，我馬上跟總經理商量對策解決這個問題。現在大家各回各位，我保證這個問題很快就能解決。」

只有讓員工把話都說出來，廠長才能瞭解原因。員工提出不能接受新的工作調度和人事安排，只要找出了不能接受的部分，廠長就可以找到對策解決問題了。

（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)