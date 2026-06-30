是我們自己把人生走難了！黃大米「地位如何也不過一日三餐」：下半場學會慢下來只討好自己

我走了很多路，經過很多年的努力，終於明白了一件事情，「不論你是誰，你人生的地位如何，你每天需要的一日三餐也不過就是這樣一碗麵、一盤青菜，就是這麼簡單。」

「是我們自己把人生想難了，是我們自己把人生走難了，當我們能夠安撫著自己的慾望時，不會發現其實當時出發的原點，也已經夠好。」

我也不後悔那些曾經的努力、哭泣、甚至有時候埋怨老天爺、有時候感謝老天爺。因為總要經過這樣的跌跌撞撞，長進了人生的滋味後，才會換來甘願。

很開心、很感謝上天，我對人生的甘願來得很早，所以可以在人生下半場學會慢了下來，不再追逐很多東西，而是把時間、力氣、都用來討好自己。

每天都很感謝神，可以讓我有能力吃飯，有能力可以走路，可以正常上廁所，有大腦可以記住很多事情。

這麼尋常的事情，其實對很多人來說都是不容易的，光是可以好好呼吸，就不是人人都可以享有。

我很珍惜我現在的生活，也很感謝老天爺，當然也很感謝你們一直支持我。

生活真的很簡單，一日三餐真的不難，是我們把人生想難了、走難了，好險我現在明白了這個道理，覺得活著很平凡很好

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