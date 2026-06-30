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民眾收簡訊「提款卡領1萬元」打電話給銀行客服遭「雙重束縛」套走密碼
姜女士曾經收到這樣的簡訊：「您好，您的銀行卡今天取款一萬元，請您確認，如有疑問請撥打××××××按9轉人工服務。」
姜女士心想不可能啊，自己沒取款啊，於是打所謂的人工服務電話。
騙子：「您的卡號是……嗎？」
姜女士：「是的。」
騙子：「那您的安全碼是多少？」
姜女士：「什麼安全碼？」
騙子：「銀行卡密碼也行。」
姜女士：「哦，密碼我知道，是××××××。」
在這個例子中騙子也使用了「雙重束縛」的技巧。
一般人都會想起銀行客服詢問詳細情況時不會問密碼，顯然騙子也知道不能直接問這個。
因此騙子問了「安全碼」這個很多人不知道的東西。此時姜女士開始在大腦中思索答案，殊不知已落入了對方的陷阱，在這個狀態下，對方輕而易舉地套走了她的密碼，也就套走了她的錢。
「雙重束縛」說服術在表達模式上不是請求對方，而是好像有了兩種決定，讓對方選擇一種更為有利的決定。
（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)
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