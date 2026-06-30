保險公司開聯誼會 業務員「高情商回應」讓潛在客戶心動、舊客也回購

有家保險公司開聯誼會，有些買保險的客戶受邀來了，還有一些沒買保險的潛在客戶也被邀請來了。

閒聊時，一位潛在客戶問業務員：「是不是參加你們這個聯誼會，就必須得買保險啊？」業務員是這樣說的：「我們公司已經在海外、國內上市，這次聯誼會是為了慶祝入選世界百強，很多客戶選擇了我們現在最新的理財投資方式，如果不來瞭解一下，豈不是錯過很多機會嗎？」

本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》

這位潛在客戶心想：原來是這樣啊，能來這麼多人，他們的客戶真的很多，他們公司實力很強啊！

這位潛在客戶這樣一想，接下來就很可能購買該公司的保險或理財產品了。公司召開聯誼會，目的其實也是贏得新客戶，同時促使老客戶繼續選擇他們的產品。這期間怎樣與不同的客戶說話，是很有技巧的。面對老客戶，還可以這樣說。

客戶：「我都已經買你們的保險了，還讓我來參加幹什麼？」

業務員：「邀請您來是為了聯絡感情，增加彼此的誠信度。我們公司已在海外上市，而且公司還有很多新的訊息，這對您來說都是資訊，可以讓您確定自己的選擇是非常正確的。」

這樣的閒聊，抓住了客戶的疑問點，讓客戶對該公司的產品更有信心，同時也傳遞了公司的新資訊，埋下讓客戶繼續關注甚至購買更多該公司產品的線索。

需要注意的是，如果你在閒聊時，尤其是在非商業性質的場合，你有可能需要編造一些事來繼續話題，那麼這時候你的故事應該儘量與事實接近。相反，如果連你自己都不相信，那麼這個「不相信」也會傳遞給對方。因此，與事實無限接近才是最好的。

（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)