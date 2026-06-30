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產品趕交貨…員工沒人想加班 業務主管用「否定問句」贏得下屬認同難拒絕
日常生活中活用否定問句的例子有很多，在工作中同樣可以應用否定問句，尤其當你是一個管理者時，更能幫你贏得下屬的認同。
例如，你是某公司的管理者，當遇到一批產品需要大家加班趕工才能保證交付，而大部分員工都抵觸加班時，就可以用這樣的否定問句。
主管：「這批產品需要在○○日交貨，大家不會不知道交不了貨意味著什麼吧？」
下屬（沒回答，做思索狀）：「……」
主管：「這是我們一個金牌客戶的訂單，不是嗎？」
下屬（有幾個人回應）：「嗯。」
主管：「當初為了和對方建立合作關係花了很大的力氣，沒有不瞭解的吧？」
下屬：「是的，的確付出了很大代價。」
主管：「我想我們都希望繼續和對方合作，你們想的和我不一樣嗎？」
下屬：「一樣啊。」
主管：「 如果加班可以保證這次交貨， 我們不應該這麼做嗎？」
下屬：「應該保證這次交貨。」
就這樣，下屬已經七嘴八舌地討論怎樣加班趕工了。
一連串否定問句產生一種難以拒絕的力量，讓下屬們的思維完全順著管理者走了，即使是再倔強、再固執的人也不得不同意加班了。
（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)
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