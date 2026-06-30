雙姝讚女同事升遷「很會處理人際關係」卻抿唇微笑 職場心理學家揭含意深

在我們的面部表情中，還有個不可忽略的部位就是嘴。嘴唇閉攏，表示端莊自然，安靜無事；嘴唇半開，表示驚訝、有疑問；全開則表示驚恐、驚懼。

嘴角向上，表示高興、喜悅、善意；嘴角向下，表示不屑、沮喪、悲傷。嘴巴噘起，表示不滿、生氣；嘴巴緊繃，表示憤怒、克制、決心已定。

本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》

兩個女同事正在討論另外一個剛剛獲得升遷的女同事。其中甲說道：「她專業能力很強，而且非常會處理人際關係。」說完，甲露出了緊閉雙唇式的微笑。乙對答：「是的，她非常知道自己想要的是什麼，目標很明確。」說完，乙也露出了緊閉雙唇式的微笑。

其實，兩個女人都沒有說出她們的真心話，她們抿著雙唇微笑的動作告訴我們，她們的真心話應該是：「這個女人野心也太大了，這個女人是個愛出風頭、會魅惑男人的小妖精！」

我們常常在電視和雜誌上看到一些名人在微笑時緊閉著雙唇，嘴角向後拉升，不露出一顆牙齒，整個嘴唇成一條直線。

這個微笑的含義是：「我並不太贊同你的意見，我的內心深處藏著你不知道的真實想法，我也不想告訴你。」例如，很多人在面對不中意的相親對象或者自己不認可的領導時，面對對方的反應總是緊閉雙唇微笑。

這種微笑其實就是一種形式溫和但明顯表達拒絕和反對的微笑，如圖2-3所示。

有個記者說，他採訪了很多成功人士，他發現成功人士都有一個習慣，那就是在被問及成功的細節問題時，他們總是抿嘴微笑，然後一語帶過。這樣表現的原因是他們並不想把成功的細節公之於眾，他們對於此類問題有抗拒意識。

（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)