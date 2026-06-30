讀懂潛台詞抓住人心的溝通技巧「冷讀術」解決客戶關係、與上司或下屬溝通

冷讀術──在事先沒有準備的情況下，讀取對方的心理，並預言未來的事。

本書幫你解決──處理客戶關係、與上司或下屬溝通、與異性朋友建立親密關係、發展更多的人脈資源等問題。

冷讀術不是操控，而是理解的藝術。洞悉人心、說到心坎，就從第一句話開始！結合心理學、語言學與實戰溝通技巧的全方位指南。作者以豐富案例解析冷讀術的運作原理，帶你學會觀察表情、解讀肢體語言、轉換語言框架，成為任何場合中最懂人心的說話高手。

【讀心技巧】學會察言觀色，掌握溝通對象的細微心理變化。 【印象管理】製造讓對方樂於接受的印象，得到對方的欣賞。 【搭訕實踐】掌握「尋找、搭話、展示、建立聯繫」的搭訕方法。 【移情換位】學會用心交流，打開對方心扉，引發對方共鳴。 【語言換框】為對方描繪出積極的心理畫面，引導美好的溝通體驗。 【例行話題】一句話說中對方的過去、現在、將來。 【心靈相通】面對一個難纏的人，也能心靈相通。 【庫存通用句】運用「適用於任何人」的交流話題引導交流過程。 【內外向冷讀系統】透過系統的冷讀語言感動交流對象。

冷讀術，是最強的心理說服術。從算命師到談判高手，他們都靠這套方法讓人心甘情願。從處理客戶關係、與主管或下屬溝通、與異性朋友建立親密關係、發展更多的人脈資源……本書助你學會運用，也學會識破。

本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》

‧簡單的話也可以不簡單。一句簡單的話就洩露了天機，冷讀者只是隨口問問，效果就出來了：

試探者：「聽說老總最近要裁人了，你知道嗎？」

回答1：「是嗎？怎麼這麼突然啊？都沒聽見風聲。」

回答2：「不會吧，這麼快啊？」

──第二種回答就讓人猜想了：「這麼說來，你知道這件事了？」「這事不會跟你有關吧？」

冷讀技巧，可以幫助我們發現事實的真相：

問話者：「你怎麼現在才來？我等你很久了。」

說謊者：「車壞了。」

未說謊者：「我的車壞了。」

──如果對方總是反覆地省略「我」，那他就有被懷疑的理由了。

人在說謊時，都會儘量避免使用人稱代詞，尤其是「我」，因為當說起「我」字時，會不自覺地心虛、顫抖。為了掩蓋，當然要避。

看出行為背後的祕密：

甲：「送你的生日禮物，希望你會喜歡。」

說謊者：「我喜歡這個！」（說完後才露出笑容）

未說謊者：「我喜歡這個！」（說話的同時露出笑容）

──如果對方的手勢或表情和說話的時機不對，那麼他很可能就是在說謊。

（本文摘自《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧》作者： 石真語、廖成龍)