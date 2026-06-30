同事靠股票財富自由！她曝空手理由：家人曾從雲端墜谷底

近期股市話題持續延燒，不少人因此獲利大筆資金。不過，一名女網友卻表示，自己對股票始終提不起興趣，即使身邊同事靠投資獲利、社群平台天天都在討論股市，她依然毫無心動。她坦言，這樣的心態或許與家人過去投資失利有關，也好奇是否還有人和她一樣，至今完全不碰股票？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「有人跟我一樣對股市沒興趣嗎？」為題，指出近期不論在社群平台、和朋友聊天，甚至走在路上，都經常聽到大家討論股票投資。她透露，身邊有同事因投資成功達到財富自由，也有人一天就賺進可觀獲利，但自己始終沒有想投入股市的念頭。

這名女網友進一步說明，可能因家人曾是大家眼中的投資高手，卻在金融海嘯時幾乎失去所有資產，讓她對股票留下心理陰影，因此目前理財方式相當保守，資金大多放在台幣或外幣定存。她也好奇現在是否還有人和自己一樣，選擇完全不投資股市、維持空手狀態？

貼文一出後，不少網友都表示「因為這半年來股市大漲是百年來難得一見，過陣子後大家降溫後就會回歸原本的生活」、「只要有理財的想法跟正確觀念，是不是用保險在理財根本無所謂」、「外幣也算是積極投資呀！之後出國還可以用」、「可以對股市沒興趣，但要懂得理財」、「空手+1，過好生活都這麼難了」、「妳的定存也是理財的一種，沒有限定一定要投資股票，能享受生活最重要」、「建議可以再買黃金，也算是相對穩定的貨幣」。

本站曾報導，一名男網友指出，未參與股市的人，與成功搭上這波AI行情的人相比，資產差距恐怕已被大幅拉開，產生數百萬甚至千萬元的財富差距，這可能意味著，部分人未來需要透過長時間工作、加班甚至延長職涯，才能慢慢追上財務落差。相較之下，提早累積資產的人，可能已經開始規劃退休或環遊世界，直言「精華人生都要辛勞加班工作，這樣是不是很慘？」。

對此，不少網友都表示「航運那時候也一堆人這樣說，每次都不一樣，每次都一樣」、「確實，幾十年難得一遇的大行情，財富重新分配的機會，請各位好好把握了」、「永遠都有新浪潮，如果眼光看得遠的話」、「只能說，這波有跟到，都不敢說大富大貴，但對整體生活與工作心態上會比較豁達」。

不過，也有網友回應「生活過得開心比較重要，要跟別人比有錢，比不完」、「問題來了，能夠買低賣高，落袋為安的人，能有幾個」、「人生的旅程大家都一樣，當下感知的苦與樂都是自己選的，股市賺到錢，人生照樣有煩惱」、「賺再多結局也是死，能賺能花才有意義」。