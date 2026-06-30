更多即時數據就能優化業務流程、更精準？ 企業講師揭5大迷思：不等於決策好

▌ 四大證據：我們正站在數據風暴的中心

你會發現，這個世界正在以我們難以想像的速度產生數據。

證據1 ｜數據成為全球最重要的資產之一

2020 年，歐洲商協指出：「個人資料數據價值100 億歐元，已佔歐盟GDP 的 8%。」代表資料不再只是科技公司的資源，而是國家級的戰略資產。

證據2 ｜全球五百大從能源轉為數據驅動公司

2006 年全球最具價值的企業是埃克森美孚（石油能源公司）。但到了2019 年，市場龍頭已經換成Amazon、Apple 等這幾家企業，也代表世界已經從「能源驅動」轉向「數據驅動」。

證據 3 ｜人類每天創造的數據量遠超你想像

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）盤點：2019 年全球每天約產生五億則推特與2940 億封電子郵件，加上各種社群平台與串流服務的互動數據，人類早已站在「數據風暴」的中心。

證據4 ｜ 2025 一年的數據量＝過去十年的總和

根據市調機構IDC（International Data Corporation）預測：全球資料總量從 2018 年約33ZB，在2025 年成長到175ZB。這是什麼概念？從2010 到2020 十年間累積的所有數據量，加總起來也才等於2025 一年產生的數據，全球資料量在短短幾年內呈現爆炸式擴張。

本文摘自《從直覺到數據 上班族職場升級術》

這個世界，已經不是「有沒有數據」的問題，而是數據爆炸的時代。我們過去是沒有數據，只能憑經驗直覺和感覺做決策，現在是數據太多，必須知道怎麼在數據裡找到方向。而這一切，都仰賴「數據思維」的存在。

▌ 五大迷思：數據多，不等於決策好

在當今數據驅動的時代，許多企業都希望透過數據分析來提升決策品質、優化業務流程，甚至預測市場趨勢。然而，數據的運用並非總是直線上升的成功之路，許多企業在數據應用的過程中，往往會落入一些迷思，導致事倍功半。

以下是關於數據分析的五大常見迷思，希望能夠讓大家能夠更精準地利用數據，避免陷入誤區。

迷思 1：數據越多越好

許多人認為，擁有越多的數據，就能做出更精準的決策，然而事實並非如此。數據量的增加可能帶來更大的計算負擔，也可能讓分析方向變得發散。

正確做法應該是：專注於真正的業務問題，收集「關鍵」數據，而非「大量」數據；並且以多元的視角分析數據，透過交叉比對來發掘真正有價值的洞察，以確保數據與商業價值掛鉤，而不是盲目堆積數據。

迷思 2：數據應該更即時、更精細

即時取得的資訊很可能因為為時尚早，而無法採取行動。有時候，你必須把時間拉長、把鏡頭拉得更遠，才能看得見全景，掌握事物的全貌，因為原因通常不在結果附近。而且大數據中存在所謂的「雜訊」，隨著數據解析度越高，例如每分鐘而非每星期的數據，雜訊比例也會愈發增加。

想像大數據很即時很精細，就像你在沙漠裡，陣陣強風所掀起的無數砂粒，可能會讓你眼盲、讓你失去方向感。但如果你坐上直升機從上往下看，就會很清楚。

因此相較正確做法為：拉長觀察時間，掌握長期趨勢，避免因短期波動影響決策。同時，適當選擇「數據顆粒度」（granularity），確保數據不被雜訊干擾，並且符合自身組織適合的資源可行性與限制；同時，以「全局思維」來判斷關鍵數據所需的維度，而非單純追求即時性。

迷思 3：大數據可以告訴你不知道的內幕

數據只能告訴你不知道的數據。但它究竟代表什麼樣的內幕，必須要靠歸納者自行去解讀。舉例來說，分析你的App 使用者資料後，發現25 ∼ 35 歲女性族群占比最大，這可能代表著你的App 對這種人最有吸引力，但也可能代表當初推廣團隊在下廣告時，比較針對這樣的族群；更可能只是因為這群人本來就是網路重度使用的族群。究竟事實是什麼？往往需要更進一步的綜合比較、實驗分析，才能逼近正確做法：

• 數據只能提供「表象」，需要透過綜合比較與實驗分析來尋找真正的因果關係。 • 透過A/B 測試、質化研究等方法來輔助數據分析，避免錯誤解讀。 • 培養數據解讀能力，確保分析結果能夠被合理解釋。

迷思 4：大數據能給你具體的答案

模稜兩可是大數據的主要特色。不同的數據，如果不能正確地分析，確實可能會得出相互衝突的證據。大數據需要人去做判斷，去調停和解決看似彼此衝突的證據，而那正是技術高超的分析師可以施展長才之處。沒有數據雖萬萬不能，但數據也並非萬能。更多的數據可以給你更多的證據，卻不見得會讓你更貼近真相，除非你能夠靈活運用有經驗的人腦判斷，去調和這些相互衝突的證據。

因此，正確做法是：了解數據分析的侷限性，不要過度依賴單一數據結論。適時搭配自己對產業的熟悉以及經驗的累積，佐以數據做反覆驗證，透過多重分析方法，確認數據的一致性與合理性。同時，運用系統化流程不斷去累積培養數據思維，鍛鍊自我的洞察力與決策力來補足數據的不足。

迷思 5：數據分析的第一步是收集數據

很多企業認為，只要先大量收集數據，之後就能進行分析。但若沒有明確的問題意識與策略目標，數據的收集與整理將變得毫無意義。因此，本書會帶著你先確認真正的業務問題，再決定需要哪些數據來回答這個問題；並且透過完整的四大步驟和每個步驟各自的三個環節，時時確保數據收集與業務需求對齊，避免數據過載或無效數據，並藉此建立數據分析的框架，讓數據發揮真正的商業價值。

這些迷思背後，反映出一個核心問題：管理者手上有數據，卻沒有系統化的決策方法。

（本文摘自《從直覺到數據 上班族職場升級術》作者： 黃馨儀)