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從直覺到數據 上班族職場升級術：讓老闆放心、讓成果說話的必備實戰指南

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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在這個時代，我們比過去任何世代都幸運—資訊量前所未有地豐富，工具與科技迅速演進，所有的數據彷彿都已經擺在眼前垂手可得。

然而，矛盾也因此悄悄產生：藉由擁有更多數據，明明更知道，卻更迷惘；明明更能分析，卻更不敢決定。

到底是為什麼呢？

本文摘自《從直覺到數據 上班族職場升級術》
本文摘自《從直覺到數據 上班族職場升級術》

在我過去十年以上在外商的經驗（包含早期在Nielsen 擔任商業數據分析師），加上這幾年的企業顧問、講師與企業教練的工作歷程裡，我看過許多主管、專案經理、行銷人、創業者，甚至是一般上班族，要嘛依舊憑藉經驗和直覺做事，要嘛努力蒐集資料、分析數據、比較方案、評估風險，卻依然不確定自己的決策是否精準，反而陷入選擇癱瘓。

或者因為資訊爆炸，更容易陷入焦慮，追逐風口一窩蜂地熱鬧著。甚至我走進台灣知名企業和集團做內訓，也很驚訝地發現台灣企業在數據使用上的方式和侷限，跟15 年前我在Nielsen 時沒有真的差異太大，數據量也許增加了，但對於對象行為感受的質性研究也依舊缺乏。

而AI時代的到來，更讓這個問題升級成企業長期競爭力的生死關鍵。AI像是決策能力的放大加速器，如果你的決策框架正確，AI會幫你放大成效、加速執行；但如果決策邏輯本身就有問題，AI 只會更快帶團隊走向錯誤。

也正因如此，在AI 時代，成為那1% 的頂尖人才，箇中關鍵即是擁有更精準穩定的決策系統。因為這正是AI 無法替你思考、也無法取代的核心能力。

因此我開始把「用數據思維做精準決策」這門課程，帶到一家家企業授課，期許可以帶動更多數據思維，也有了這本書的誕生。

這一節，我想先帶你理解我們所身處的「數據風暴」，以及這場風暴之所以讓決策變得更困難的核心原因，我整理了四大證據與五大數據。

因為若不先拆穿迷思，我們就會被大量的數據牽著走，以為自己在理性決策，實際上卻只是淹沒在資訊的幻覺裡。

（本文摘自《從直覺到數據 上班族職場升級術》作者： 黃馨儀)

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