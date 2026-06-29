再優秀的人都需要合作者！如何透過日常閒聊的同理心 把陌生人變成最強神隊友？

合作 人類最偉大的才能

你知道，人類最偉大的才能在於合作嗎？

智人開始在地球上生活時，身邊有猛獁象、劍齒虎，以及體重超過一噸的熊等巨獸在四處遊蕩。牠們的力量都遠超於我們，但我們仍能戰勝所有猛獸。

著名的尼安德塔人（Neanderthal，按：已滅絕的早期智人物種〔或亞種〕），肌肉更發達，大腦尺寸也和我們差不多，但最終獲得勝利、存活至今的是智人。在沒有槍枝的時代，智人之所以存活，不只是因為聰明，更是因為一項獨特的才能：能夠讓數千人、數萬人合作。

乍到日本的外國人，常對車站月臺上井然有序的隊伍、先下車後上車的景象感到驚訝。這也是一種合作的體現，說明了人口超過1億的日本人可以互相合作。 大是文化《成功的人都得學會自然熟》，作者：野口敏

此外，人類還可以透過對話與他人分享經驗，這使得我們即使只有一次生命，也能活出數百人、數千人的人生。正是這種經驗的累積，支撐了人類的發展。

舉一個更貼近生活的故事：若工作時你的思緒很混亂，很多時候只要找一個人，對著他將你腦中的內容說出來，就能整理得更清楚。當我們將腦中想法用語言表達時，並得到「不錯啊」或「這很有趣」等肯定的回應時，思路就會突然變得清晰，並產生絕妙的新點子。

再優秀的人，如果要將想法推向外界、實踐，都需要「他人」這個合作者。此時，對方最好是你非常了解、值得信賴的人。

透過閒聊時產生的同理心、給予肯定的回應，便能建立彼此的信任。而與他人合作，我們就能發揮創造力。這就是人類的本質。

人脈很難從涉及利害的關係中產生，那些只因利益而結交朋友的人，沒有人會想在緊要關頭時出手拯救他們。而秒熟人平時就心繫他人，在自己能力所及的範圍內給予支持和智慧，即便明知對自己沒有好處，卻仍會伸出援手，因此任何人都會想回報他們。我認為，這就是推動秒熟人成功的力量。

（本文大是文化《成功的人都得學會自然熟》，作者：野口敏 ）