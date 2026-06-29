股市太猛…30歲真的能靠投資不工作？網曝真實現況

台股近期表現強勢，帶動ETF話題升溫，也讓不少投資人重新思考工作與人生規劃。一名約30歲的網友近日發文表示，今年股市漲勢讓他相當有感，甚至是自己投入市場以來，第一次看到元大台灣50（0050）出現如此明顯的上升幅度，忍不住感嘆投入資金不夠多，也好奇是不是有人真的因此「辭職躺平」，釣出許多網友說法。

原PO在Dcard以「有人30歲躺平了嗎」為題發文，他表示進入股市後第一次看到如此陡峭的0050，只恨自己放的不夠多，看到資產成長後，開始思考同齡人是否真的有人選擇辭職退休，同時也好奇大家是否已經買房。他坦言，如果不考慮購屋、回到老家生活，以目前資產狀況大約能躺平10年左右；若搭配逐步賣出0050，生活時間或許還能拉長。不過他也坦言，自己其實開始產生金錢焦慮，嘆「人到底為何這麼可憐都要為了錢上班」。

貼文曝光後，引起不少網友熱烈討論，有人表示，「現在是有盈餘一年出國兩次了，這波真的賺很多」、「目前股息已經超越本業收入，希望目標在5年內達到2倍薪資收入」、「去年年初就離職，不過也沒躺平，自己全職交易，畢竟離目標還有一大段距離」、「28歲躺平，目前靠賣東西+炒股過活，生活為重」、「去年就躺平了，沒想到今年漲這麼兇，這下只能躺更平了」。

另一方面，也有網友抱持較保守態度，認為「不建議離職，仍然要有工作當後盾，然後不斷投入本金享受複利的果實」、「年薪500萬，不用股市也能輕鬆躺平，只是不上班也不知道幹嘛老實說，人生越過越無聊，所以還是上班」、「無論賺多少錢，有多少資產，還是要有屬於自己的興趣和享受生活」、「槓桿賺更多，要注意風險」、「找到工作的興趣才是本質，存股多年曾經遇過總資產變成負的，但因為工作內容喜歡，所以繼續上班繼續存」。

本站曾報導，台灣民眾跟美國一樣面臨退休準備不足的問題，根據台灣人壽與政治大學商學院2025年發布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，國人開始準備退休金的平均年齡已延後至39.63歲，創下6年來最晚紀錄，且超過7成民眾每月存下的退休金不到1萬元。

調查顯示，僅約26.6%的未退休族認為自己有機會在60歲前退休，超過三分之一預估65歲後仍需繼續工作。中華經濟研究院與富邦投信2026年的調查指出，未退休族平均已累積退休金約322萬元，但心目中理想退休金目標高達1367萬元，兩者相差超過千萬元，顯示退休準備缺口同樣相當明顯。